У США представили власний аналог "Шахеда"

США скопіювали "Шахед" і назвали цей дрон LUCAS / © Clash Report в мережі Х

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У США розробили дешевий ударний безпілотник LUCAS, який є аналогом іранського Shahed-136.

Про це пише Defence Blog.

Презентація LUCAS відбувається на тлі посилення інтересу до доступних одноразових безпілотників, здатних доповнювати традиційні повітряні сили. Іранські безпілотники серії Shahed привернули увагу всього світу завдяки їх використанню в Україні та на Близькому Сході. Це спонукало американських оборонних стратегів шукати аналогічні системи.

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Новий безпілотник був створений компанією SpektreWorks з Аризони і показаний на демонстрації автономних систем у Пентагоні. Презентацію особисто відвідав очільник Пентагону Піт Гегсет.

За інформацією видання, LUCAS уже пройшов випробування і готовий до виробництва. Він може бути інтегрований у збройні сили США та союзників найближчим часом. Технічні характеристики ударного дрона під час презентації розкриті не були.

Раніше фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» зробив загрозливе попередження, що Росія «рознесе» всю країну «Шахедами», якщо Україна не вживе негайних заходів.

А волонтерка Марія Берлінська попередила, що нові майбутні «Шахеди» в режимі полювання тероризуватимуть цивільних у глибоко тилових містах.

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