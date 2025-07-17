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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В США представили собственный аналог "Шахеда"

США разработали свою версию иранского беспилотника-камикадзе Shahed.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
США скопировали "Шахед" и назвали этот дрон LUCAS

США скопировали «Шахед» и назвали этот дрон LUCAS / © Clash Report в сети Х

В США разработали дешевый ударный беспилотник LUCAS, являющийся аналогом иранского Shahed-136.

Об этом пишет Defence Blog.

Презентация LUCAS проходит на фоне растущего интереса к доступным, одноразовым беспилотникам, способным дополнять традиционные воздушные силы. Иранские беспилотники серии Shahed привлекли внимание всего мира благодаря их использованию в Украине и Ближнем Востоке. Это побудило американских оборонных стратегов искать аналогичные системы.

Новый беспилотный был создан компанией SpektreWorks из Аризоны и показан на демонстрации автономных систем в Пентагоне. Презентацию лично посетил глава Пентагона Пит Хегсет.

По информации издания, LUCAS уже прошел испытания и готов к производству и может быть интегрирован в вооруженные силы США и союзников в ближайшее время. Технические характеристики ударного дрона во время презентации не были раскрыты.

Ранее специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» сделал угрожающее предупреждение, что Россия «разнесет» всю страну «Шахедами», если Украина не предпримет немедленных мер.

А волонтер Мария Берлинская предупредила, что новые будущие «Шахеды» в режиме охоты будут терроризировать гражданских в глубоко тыловых городах.

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Дата публикации
Количество просмотров
524
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