Постоянный террор: Берлинская о том, как РФ планирует "выкурить" украинцев из городов

Мария Берлинская / © скриншот с видео

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Российские «Шахеды» вскоре могут получить автономную навигацию и лететь в так называемом режиме охоты.

Об этом заявила волонтер и руководитель технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью журналистке Янине Соколовой.

«„Шахед“ летит по конкретной координате сейчас. А представим себе, что level up следующий уровень — это история о дронах, обладающих автономной навигацией, которые будут находиться в так называемом режиме охоты», — говорит волонтер.

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Она объяснила, что сейчас, например, люди в Херсоне или Константиновке страдают от дронов врага, особенно FPV, которые за ними охотятся. Но за этими дронами сидят операторы. Это может быть радиосвязь или оптоволокно, но все равно нужен экипаж.

«Представим, дроны, которые программируются на то, что они взлетают, они летят на какой-то конкретный город, условно Сумы, или Харьков, или Киев, или даже западнее, и находятся в режиме охоты какое-то время», — предполагает Берлинская.

Она не исключает, что сначала это время режима охоты будет незначительным, но дальше россияне будут совершенствовать для того, чтобы как можно больше времени иметь возможность находиться в воздухе и терроризировать украинцев.

«Россия будет терроризировать нас с неба. Так же можно предположить, что они будут максимально пытаться с этих же дронов сбрасывать какие-то определенные мины, те же противопехотные. Будут пытаться сбрасывать какую-нибудь взрывчатку. То есть, это будет такой постоянный террор для того, чтобы нас выкурить из наших городов», — считает волонтер.

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Берлинская считает, что Украина до сих пор не начала всерьез работать над антидроновой кампанией.

Ранее Мария Берлинская заявила, что самый большой террор против украинских городов Россия начнет этой зимой. Она сделала жуткий прогноз на 2026 год, заявив о тысячах дронов-убийц во Львове и Черновцах.