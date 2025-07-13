Постійний терор: Берлінська про те, як РФ планує "викурити" українців з міст

Марія Берлінська / © скриншот з відео

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Російські «Шахеди» невдовзі можуть отримати автономну навігацію і летіти так званому режимі полювання.

Про це заявила волонтерка й керівниця технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

«Шахед» летить по конкретній координаті зараз. А уявімо собі, що level up наступний рівень — це історія про дрони, котрі матимуть автономну навігацію, котрі будуть знаходитися в так званому режимі полювання», — каже волонтерка.

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Вона пояснила, що зараз, наприклад, люди в Херсоні чи Костянтинівці страждають від дронів ворога, особливо FPV, які за ними полюють. Але за цими дронами сидять оператори. Це може бути радіозв’язок чи оптоволокно, але все одно потрібен екіпаж.

«Уявімо, дрони, котрі програмуються на те, що вони взлітають, вони летять на якусь на якесь конкретне місто, умовно Суми, чи Харків, чи Київ, чи навіть західніше, і знаходяться в режимі полювання якийсь певний час», — припускає Берлінська.

Вона не виключає, що спочатку цей час режиму полювання буде незначним, але далі росіяни будуть вдосконалювати для того, щоби якомога більше часу мати можливість перебувати в повітрі і тероризувати українців.

«Росія буде тероризувати нас з неба. Так само можна припустити, що вони будуть максимально намагатися з цих же дронів скидати якісь певні міни, ті ж самі протипіхотні. Будуть намагатися скидати якусь вибухівку. Тобто це буде такий постійний терор для того, щоб нас викурити з наших міст», — вважає волонтерка.

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Берлінська вважає, що Україна досі не почала всерйоз працювати над антидроновою кампанією.

Раніше Марія Берлінська заявила, що найбільший терор проти українських міст Росія почне цієї зими. Вона зробила моторошний прогноз на 2026 рік, заявивши про тисячі дронів-убивць у Львові та Чернівцях.