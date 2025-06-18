Платимо життями: Стерненко «розніс» військове керівництво за ігнорування небезпеки від "Шахедів"

Або змінимося, або загинемо: Стерненко про загрозу від «Шахедів»

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Російські окупанти збільшили виробництво «Шахедів» і тепер атакують Україну ледь не цілими роями. Водночас, експерти зауважують, що збивати іранські «мопеди» стало набагато важче.

Що робити Україні, розповів громадський активіст, блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Росіяни вдосконалили «Шахеди»

За словами Стерненка, ворог впровадив деякі інновації. Наприклад, став підключати «Шахеди» до наших стільникових мереж.

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Ключове, що зробив противник, за версією блогера:

1) Наростив виробництво.

2) Змінив тактики застосування.

«І перше, і друге було більш ніж передбачувано та очікувано. Але чи виявилися ми готовими до цих очевидних рішень? Абсолютно ні», — відверто визнає волонтер

Чому так сталося?

На його думку, головна причина — «армійська система була і є вкрай неповороткою, чинить супротив інноваціям та не ставить за мету працювати на випередження».

«Тільки один з прикладів: Я особисто ще із 2023 року на тему дронової ППО казав усім, до кого міг достукатися. В тому числі до минулого командування Повітряних Сил, з яким так і не встановив тоді контакт. Мене через посередників запевняли, що усе зроблять, людей відправлять на навчання, ВОСи підготують, в піхоту операторів не віддадуть. Що було на практиці? Ви самі знаєте», — пише Стерненко, натякаючи на «опіхочування» розрахунків ППО.

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Водночас, він відзначив, що тоді командування Сухопутних військ тоді ж досить активно сприяло інноваціям. Та це стосувалося переважно роботи біля лінії зіткнення, де «Шахеди» зʼявляються нечасто, уточнив волонтер.

У коментарях Стерненкові щодо цієї тези зауважили, що в РФ — теж бюрократична армійська система, проте росіяни зуміли це перебороти.

Що далі?

«Зараз держава кинулася шукати рішення. Воно буде. Та за втрачений час ми будемо платити життями наших людей. А потім противник знову змінить засоби/тактику, і ми знову будемо неготові. І так по колу. Бо недостатньо реакції коли вже горить. Бо ми або змінимося, або загинемо«, — попереджає Стерненко.

Він певен, що комплексна армійська реформа — питання нашого виживання.

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Раніше фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» зробив загрозливе попередження, що Росія «рознесе» всю країну «Шахедами», якщо Україна не вживе негайних заходів.

А військовий і репер Ярмак (Yarmak) навіть заявив про «криваву осінь» та порадив українцям забиратися з міст. Проте згодом видалив пост.