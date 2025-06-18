У липні військові отримають "підйомні": хто має право на виплати

ЗСУ отримають виплати / © ТСН

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В Україні цього літа військовим обіцяють фінансову підтримку. Держава здійснить грошові виплати, але додаткові суми нараховуватимуться тільки за умови виконання визначених критеріїв — таких як участь у бойових діях чи виконання особливих завдань.

Про це повідомили у міністерстві оборони України.

Уже в липні цього року українські військові можуть розраховувати на додаткову грошову підтримку від держави. Йдеться про так звану «підйомну допомогу» — це одноразова виплата, яка надається у випадках, коли військовослужбовця переводять до нового місця служби. Розмір допомоги становить 100% від місячного грошового забезпечення військового. А якщо з ним переїжджає сім’я, то кожен член родини отримає ще по 50%.

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Таку підтримку надають не всім, а лише тим категоріям військовослужбовців, які офіційно змінюють місце служби в липні, отримують нову посаду та переїжджають в інше місто. Це, зокрема:

військові-контрактники;

кадрові офіцери;

призвані за офіцерським складом;

військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

Окрема категорія — це ті, кого зараховують до військових навчальних закладів, навчальних центрів чи коледжів. Щоб отримати допомогу, навчання має тривати понад шість місяців, і попередню посаду при цьому військовий втрачає.

Додаткові виплати також передбачені для тих, хто у липні перебуватиме у службовому відрядженні. У такому випадку військові отримають добові виплати, а родини — компенсацію витрат, якщо вони разом подорожують або переїжджають.

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Мобілізовані військовослужбовці не можуть розраховувати на «підйомні» у липні. Такі виплати їм можуть бути нараховані лише після укладення контракту з ЗСУ.

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Це спрямовано на підтримку тих, хто виконує службу в складних умовах, змінює місце проживання, залишає сім’ю чи навпаки — переїжджає разом із нею. Допомога має полегшити адаптацію військових і зробити перехід до нових умов служби менш стресовим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Мінфіні повідомили, чи вистачає коштів на виплати військовим.