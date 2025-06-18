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В июле военные получат "подъемные": кто имеет право на выплаты
Военные, которых в июле переведут на новые должности в других городах, получат денежную помощь.
В Украине этим летом военным обещают финансовую поддержку. Государство осуществит денежные выплаты, но дополнительные суммы будут начисляться только при условии выполнения определенных критериев — таких, как участие в боевых действиях или выполнение особых задач.
Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.
Уже в июле этого года украинские военные могут рассчитывать на дополнительную денежную поддержку от государства. Речь идет о так называемой «подъемной помощи» — это единовременная выплата, которая предоставляется в случаях, когда военнослужащего переводят к новому месту службы. Размер помощи составляет 100% от месячного денежного обеспечения военного. А если с ним переезжает семья, то каждый член семьи получит еще по 50%.
Такую поддержку оказывают не всем, а только тем категориям военнослужащих, которые официально меняют место службы в июле, получают новую должность и переезжают в другой город. Это, в частности:
военные-контрактники;
кадровые офицеры;
призванные по офицерскому составу;
военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.
Отдельная категория — это те, кого зачисляют в военные учебные заведения, учебные центры или колледжи. Чтобы получить помощь, обучение должно длиться более шести месяцев, и предыдущую должность при этом военный теряет.
Дополнительные выплаты также предусмотрены для тех, кто в июле будет находиться в служебной командировке. В таком случае военные получат суточные выплаты, а семьи — компенсацию расходов, если они вместе путешествуют или переезжают.
Мобилизованные военнослужащие не могут рассчитывать на «подъемные» в июле. Такие выплаты им могут быть начислены только после заключения контракта с ВСУ.
Это направлено на поддержку тех, кто выполняет службу в сложных условиях, меняет место жительства, оставляет семью или наоборот — переезжает вместе с ней. Помощь должна облегчить адаптацию военных и сделать переход к новым условиям службы менее стрессовым.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минфине сообщили, хватает ли средств на выплаты военным