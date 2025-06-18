В июле военные получат "подъемные": кто имеет право на выплаты

ВСУ получат выплаты / © ТСН

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В Украине этим летом военным обещают финансовую поддержку. Государство осуществит денежные выплаты, но дополнительные суммы будут начисляться только при условии выполнения определенных критериев — таких, как участие в боевых действиях или выполнение особых задач.

Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.

Уже в июле этого года украинские военные могут рассчитывать на дополнительную денежную поддержку от государства. Речь идет о так называемой «подъемной помощи» — это единовременная выплата, которая предоставляется в случаях, когда военнослужащего переводят к новому месту службы. Размер помощи составляет 100% от месячного денежного обеспечения военного. А если с ним переезжает семья, то каждый член семьи получит еще по 50%.

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Такую поддержку оказывают не всем, а только тем категориям военнослужащих, которые официально меняют место службы в июле, получают новую должность и переезжают в другой город. Это, в частности:

военные-контрактники;

кадровые офицеры;

призванные по офицерскому составу;

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта.

Отдельная категория — это те, кого зачисляют в военные учебные заведения, учебные центры или колледжи. Чтобы получить помощь, обучение должно длиться более шести месяцев, и предыдущую должность при этом военный теряет.

Дополнительные выплаты также предусмотрены для тех, кто в июле будет находиться в служебной командировке. В таком случае военные получат суточные выплаты, а семьи — компенсацию расходов, если они вместе путешествуют или переезжают.

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Мобилизованные военнослужащие не могут рассчитывать на «подъемные» в июле. Такие выплаты им могут быть начислены только после заключения контракта с ВСУ.

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Это направлено на поддержку тех, кто выполняет службу в сложных условиях, меняет место жительства, оставляет семью или наоборот — переезжает вместе с ней. Помощь должна облегчить адаптацию военных и сделать переход к новым условиям службы менее стрессовым.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минфине сообщили, хватает ли средств на выплаты военным