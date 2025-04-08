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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

Финансирование ВСУ: в Минфине сообщили, хватает ли средств на выплаты военным

Как заверили в Минфине, военные будут получать денежное довольствие.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Выплаты военным

Выплаты военным

Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. Информация, распространенная СМИ об угрозе выплат, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В ведомстве отметили, что уже более трех лет полномасштабной войны против РФ все выплаты военным производятся своевременно и в полном объеме.

"Так же будет и дальше. Защитники Украины получают и будут получать денежное довольствие согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", - акцентировали в Минфине.

Ранее СМИ писали о том, что у Украины не хватает денег на финансирование ВСУ. Да, под угрозой оказываются выплаты для военнослужащих в конце года. Из-за этого власти должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
291
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