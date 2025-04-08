Финансирование ВСУ: в Минфине сообщили, хватает ли средств на выплаты военным

Выплаты военным

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Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. Информация, распространенная СМИ об угрозе выплат, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В ведомстве отметили, что уже более трех лет полномасштабной войны против РФ все выплаты военным производятся своевременно и в полном объеме.

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"Так же будет и дальше. Защитники Украины получают и будут получать денежное довольствие согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", - акцентировали в Минфине.

Ранее СМИ писали о том, что у Украины не хватает денег на финансирование ВСУ. Да, под угрозой оказываются выплаты для военнослужащих в конце года. Из-за этого власти должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд гривен.