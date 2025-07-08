"Ми зависаємо над прірвою": Берлінська пояснила, чому Україна відступає на фронті

Марія Берлінська

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Україна наближається до критичної точки у війні з Росією. Причиною відступу на деяких ділянках фронту є не лише виснаження ресурсів, а й системні помилки у воєнному управлінні.

Про це заявила волонтерка та керівниця технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою».

«Якщо раніше ми мчали до прірви, то зараз уже зависаємо над нею», — наголосила Берлінська.

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За її словами, держава мала використати час і людський ресурс для побудови ефективної системи оборони, але цього не сталося. Були ухвалені окремі точкові рішення, які дали тимчасовий ефект, але системного підходу досі немає.

«Я знаю, це прозвучить цинічно, але держава використала людей, щоб виграти час. Та систему управління так і не збудували», — додала волонтерка.

На думку Берлінської, Росія діє масштабно, послідовно й системно. Ворог, хоч і повільно, розганяється як «велика машина», але згодом навалюється всією потужністю, що створює смертельну загрозу для української армії.

«Проти нас працює машина, яка вже налагоджена як годинник», — зауважила вона.

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Волонтерка закликала українців перестати жити в ілюзіях і не плекати марних надій. Суспільство має прийняти реальність і бути готовим до боротьби за своє майбутнє вже зараз.

«Психіці пора заборонити себе обманювати. Якщо хочемо жити на своїй землі — треба вставати і битися», — наголосила Берлінська.

Нагадаємо, російська армія активізувала бойові дії на південному напрямку, зокрема в районі Кам’янського на Запоріжжі. За інформацією з 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», вперше за три роки окупанти розпочали штурми по всій лінії фронту в Запорізькій області, використовуючи малі штурмові групи. Також фіксується суттєве збільшення атак з використанням безпілотників.

Ймовірно, Росія планує зберегти високий темп штурмових дій на Запорізькому напрямку протягом усього літа. Водночас аналітики зазначають: цей наступ має радше тактичне значення й не є пріоритетним для окупантів.

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Натомість на північному напрямку ситуація кардинально інша — російське командування концентрує зусилля на Сумщині. Там Збройні сили України не лише зупинили просування ворога, а й перейшли до контратак, змусивши окупантів відступити на окремих ділянках.

У Миколаївській області обстановка залишається напруженою. Росія дедалі частіше завдає ракетних і артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі. Місцева влада попереджає про потенційну мінну небезпеку в прибережних районах та акваторії Чорного моря.