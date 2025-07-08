Незвичайна "пташка": ЗСУ на фронті виявили специфічний дрон РФ (фото)

Російський дрон у вигляді птаха

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Українські бійці помітили незвичайний БпЛА російських військ. Так, зафіксували застосування дрона у вигляді птаха.

Про це пише фахівець з систем РЕБ та зв’язку, голова «Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов, військовий із позивним “Флеш”.

Як акцентував боєць, така зброя є доволі незвичною.

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“Помічено ось такий БпЛА. Говорять російський з Лиманського напряму”, — зазначає він.

Раніше на одному з пляжів Одеси, яка неодноразово ставала мішенню для російських ударів дронами, морем винесло фрагменти безпілотного літального апарату.

На кадрах видно натовп, який активно розглядає знайдену деталь, схожу на крило дрона. Частина очевидців намагалася навіть торкатися уламків, попри відсутність будь-якої перевірки з боку фахівців.

У ДСНС неодноразово попереджали громадян: будь-які невідомі або підозрілі об’єкти, знайдені після обстрілу, можуть бути небезпечними. Вибухівка, залишки дронів чи ракет можуть містити заряд або становити загрозу для здоров’я.

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