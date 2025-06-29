Росія модернізує КАБи: що відомо про нову загрозу

Ракета / © ТСН.ua

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Росія вдосконалює радянські ракети, перетворюючи застарілі зразки на ефективну загрозу, збільшуючи їхню дальність у два рази.

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 розповів Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI».

Йдеться про ракети типу П-500, які, наприклад, перебували на озброєнні знищеного крейсера «Москва». За словами Лакійчука, до них додали твердопаливні прискорювачі — снаряди, начинені порохом, які суттєво збільшують початкову швидкість польоту ракети. Завдяки цьому дальність пуску зросла вдвічі: ракети, які мали стандартну дальність у межах 500 км, нині здатні долати до 1000 км. Таким чином, П-500 стали П-1000.

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«Це рішення можна застосувати майже до будь-якого виду озброєння. Так, це збільшує стартову масу ракети, але разом із цим зростає і її ефективність у польоті», — зазначив експерт.

Аналогічні принципи росіяни вже застосовують і до інших видів озброєння, зокрема — КАБів (керованих авіабомб). Як зауважив Лакійчук, схожий підхід використовували й українські військові, коли поєднували стартовий прискорювач від HIMARS з керованою авіабомбою, що давало змогу уражати цілі на значно більшій відстані.

Росія активно адаптує цю тактику, не відстаючи у технологічній гонці, що створює додаткові виклики для української системи протиповітряної оборони. Збільшення дальності навіть старих ракет може стати серйозною загрозою для інфраструктури та тилових районів України.

Нагадаємо, в ISW наголосили на тому, що РФ модернізувала «Шахед». Російські військові встановили тепловізійні камери на деякі безпілотники, щоб покращити точність їхніх ударів. Адже так вони будуть краще працювати вночі та в умовах низької видимості.

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Окрім того, російські військові розпочали використання вдосконаленої версії іранських безпілотників. Тепер такі дрони оснащені камерами, модулями радіокерування та елементами штучного інтелекту.