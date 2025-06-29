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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
5380
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2 хв

Україна програє битву за повітряний простір – експерт ЗСУ

Українська ППО не може збити всі ракети й дрони, що запускає ворог.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ППО

ППО / © ТСН.ua

Україна програє битву за повітряний простір: кількість ракетних і дронових атак з боку ворога сягнула рекордних показників, а ефективність української ППО не дозволяє повністю зупинити загрози.

Про це написав офіцер ЗСУ та експерт у сфері БпЛА Юрій Касьянов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначає, що повітряний терор в Україні наростає й наголошує на масштабах проблеми. «Повітряний терор наростає — вночі ворог атакував Україну десятками крилатих і балістичних ракет, запустив понад 450 шахедів, пишуть, що це рекордна кількість з початку війни. Очевидно, що незважаючи на заяви різних бравурних „експертів“, ми програємо нашу „битву за Британію“ — так англійці називали німецький повітряний наступ „Операція Бліц“, який проводили Люфтваффе з вересня 1940 по травень 1941 року», — написав він.

/ © facebook.com/Юрій Касьянов

© facebook.com/Юрій Касьянов

За його словами, Британія під час Другої світової витримала масовані бомбардування й змусила ворога припинити атаки, завдавши йому серйозних втрат. Україна ж наразі не здатна завдати Росії подібної поразки: ворог продовжує запускати ракети й дрони, бо не відчуває належної відповіді.

«Тоді, незважаючи на значні руйнування (особливо в Лондоні) і понад 40 тис. загиблих мирних жителів, британці не просто витримали, а й завдали такої поразки німецьким ВПС, що ворог змушений був припинити бомбардування, ризикуючи залишитися зовсім без бомбардувальників. Очевидно, що ми не завдаємо такої ж поразки російському агресору: якби дійсно збивали майже всі ракети і шахеди — ворог би їх не запускав. Якби ми могли запустити адекватну „відповідь“, в першу чергу по Москві, — стан був би зовсім інший», — розповів він.

Він вважає, що потрібні надзвичайні заходи — не символічні, а масштабні: реальні бюджети, жорсткі й професійні керівники. Треба створити два комітети з надзвичайними повноваженнями — з ППО та далекобійних дронів. Очолити їх має Єрмак, інакше система не запрацює.

«Очевидно, що треба щось робити, причому не просто „щось“, що вже робиться потроху і „для галочки“ — повинні вживатися надзвичайні заходи, виділятися небачені досі бюджети, призначатися талановиті і жорсткі люди, а не улесливі і зручні. Нам потрібні два комітети (або назвіть як хочете) з надзвичайними повноваженнями (нехай Верховна Рада прийме необхідні закони) — Комітет з ППО і Комітет з далекобійних дронів (наших шахедів). І, звичайно, обидва комітети повинен очолити сам Єрмак, інакше вони не будуть працювати», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в ніч проти 29 червня Україна пережила масовану атаку. Які наслідки, де лунали вибухи — читайте детально у новині.

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