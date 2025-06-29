Украина проигрывает битву за воздушное пространство - эксперт ВСУ

ППО / © ТСН.ua

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Украина проигрывает битву за воздушное пространство: количество ракетных и дроновых атак со стороны врага достигло рекордных показателей, а эффективность украинской ПВО не позволяет полностью остановить угрозы.

Об этом написал офицер ВСУ и эксперт в сфере БпЛА Юрий Касьянов на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что воздушный террор в Украине нарастает и отмечает масштабы проблемы. «Воздушный террор нарастает — ночью враг атаковал Украину десятками крылатых и баллистических ракет, запустил более 450 шахедов, пишут, что это рекордное количество с начала войны. Очевидно, что несмотря на заявления различных бравурных „экспертов“, мы проигрываем нашу „битву за Британию“ — так англичане называли немецкое воздушное наступление „Операция Блиц“, которое проводили Люфтваффе с сентября 1940 по май 1941 года», — написал он.

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По его словам, Британия во время Второй мировой выдержала массированные бомбардировки и заставила врага прекратить атаки, нанеся ему серьезные потери. Украина же пока не способна нанести России подобное поражение: враг продолжает запускать ракеты и дроны, потому что не чувствует должного ответа.

«Тогда, несмотря на значительные разрушения (особенно в Лондоне) и более 40 тыс. погибших мирных жителей, британцы не просто выдержали, но и нанесли такое поражение немецким ВВС, что враг вынужден был прекратить бомбардировки, рискуя остаться совсем без бомбардировщиков. Очевидно, что мы не наносим такого же поражения российскому агрессору: если бы действительно сбивали почти все ракеты и шахеты — враг бы их не запускал. Если бы мы могли запустить адекватный „ответ“, в первую очередь по Москве, — состояние было бы совсем другое», — рассказал он.

Он считает, что нужны чрезвычайные меры — не символические, а масштабные: реальные бюджеты, жесткие и профессиональные руководители. Надо создать два комитета с чрезвычайными полномочиями — по ПВО и дальнобойным дронам. Возглавить их должен Ермак, иначе система не заработает.

«Очевидно, что надо что-то делать, причем не просто „что-то“, что уже делается понемногу и „для галочки“ — должны приниматься чрезвычайные меры, выделяться невиданные доселе бюджеты, назначаться талантливые и жесткие люди, а не льстивые и удобные. Нам нужны два комитета (или назовите как хотите) с чрезвычайными полномочиями (пусть Верховная Рада примет необходимые законы) — Комитет по ПВО и Комитет по дальнобойным дронам (нашим шахедам). И, конечно, оба комитета должен возглавить сам Ермак, иначе они не будут работать», — добавил он.

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Напомним, ранее мы писали о том, в ночь на 29 июня Украина пережила массированную атаку. Какие последствия, где раздавались взрывы — читайте подробно в новости