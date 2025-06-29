ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
386
Время на прочтение
1 мин

Салат с мидиями: оригинальный рецепт

Иногда лучшие блюда — это те, которые сочетают простые ингредиенты с неожиданными вкусами. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет поразить гостей или порадовать себя чем-то особенным без сложностей на кухне.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Салат с мидиями

Салат с мидиями / © Credits

Именно таким является салат с маринованными мидиями, о котором рассказала фудблогер Katarina_cooks. Сочетание нежного авокадо, сочных помидоров, хрустящего батона и пикантных морепродуктов создает баланс свежести, текстур и гастрономического удовольствия. К тому же блюдо готовится буквально за 10 минут.

Ингредиенты

Батон или белый хлеб
2-3 кусочка
Спелое авокадо
1 шт.
Сочные помидоры
2 шт.
Листья салата (айсберг или микс)
1 пучок
Маринованные мидии
250 г
Бальзамический уксус
1 ст. л
Сухарики или гренки
Маринад от мидий (обычно в составе: соевый соус, яблочный уксус, чеснок, оливковое масло)
2-3 ст. л

Приготовление

  1. Нарежьте батон крупными кубиками или порвите руками. Выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовке при 180°C примерно 5-7 мин, до появления золотистой корочки.

  2. Почистите авокадо, удалите косточку и нарежьте ломтиками.

  3. Помидоры нарежьте кубиком или кружочками (в зависимости от сорта).

  4. Выложите чистые листья салата на большую тарелку или в глубокую миску. Сверху — кусочки авокадо, помидоры и маринованные мидии.

  5. Полейте все бальзамическим уксусом и добавьте немного маринада от мидий для яркого вкусового акцента.

  6. Если хотите выраженную кислинку — добавьте несколько капель лимонного сока.

  7. Перед подачей посыпьте хрустящими сухариками, можно также добавить несколько листочков базилика или натереть немного пармезана.

Советы

Если у вас нет маринованных мидий, их можно заменить отварными или запеченными и заправить классической винегретной заправкой из оливкового масла, лимонного сока, горчицы и чеснока.

Идеи подачи

  • Салат идеально сочетается с охлажденным белым вином или просекко.

  • Можно добавить отварные яйца, моцареллу или кедровые орешки — и получите более насыщенный вариант.

Попробуйте этот салат и откройте для себя новый способ наслаждаться морскими деликатесами дома.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie