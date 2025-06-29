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Салат с мидиями: оригинальный рецепт
Иногда лучшие блюда — это те, которые сочетают простые ингредиенты с неожиданными вкусами. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет поразить гостей или порадовать себя чем-то особенным без сложностей на кухне.
Именно таким является салат с маринованными мидиями, о котором рассказала фудблогер Katarina_cooks. Сочетание нежного авокадо, сочных помидоров, хрустящего батона и пикантных морепродуктов создает баланс свежести, текстур и гастрономического удовольствия. К тому же блюдо готовится буквально за 10 минут.
Ингредиенты
- Батон или белый хлеб
- 2-3 кусочка
- Спелое авокадо
- 1 шт.
- Сочные помидоры
- 2 шт.
- Листья салата (айсберг или микс)
- 1 пучок
- Маринованные мидии
- 250 г
- Бальзамический уксус
- 1 ст. л
- Сухарики или гренки
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- Маринад от мидий (обычно в составе: соевый соус, яблочный уксус, чеснок, оливковое масло)
- 2-3 ст. л
Приготовление
Нарежьте батон крупными кубиками или порвите руками. Выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовке при 180°C примерно 5-7 мин, до появления золотистой корочки.
Почистите авокадо, удалите косточку и нарежьте ломтиками.
Помидоры нарежьте кубиком или кружочками (в зависимости от сорта).
Выложите чистые листья салата на большую тарелку или в глубокую миску. Сверху — кусочки авокадо, помидоры и маринованные мидии.
Полейте все бальзамическим уксусом и добавьте немного маринада от мидий для яркого вкусового акцента.
Если хотите выраженную кислинку — добавьте несколько капель лимонного сока.
Перед подачей посыпьте хрустящими сухариками, можно также добавить несколько листочков базилика или натереть немного пармезана.
Советы
Если у вас нет маринованных мидий, их можно заменить отварными или запеченными и заправить классической винегретной заправкой из оливкового масла, лимонного сока, горчицы и чеснока.
Идеи подачи
Салат идеально сочетается с охлажденным белым вином или просекко.
Можно добавить отварные яйца, моцареллу или кедровые орешки — и получите более насыщенный вариант.
Попробуйте этот салат и откройте для себя новый способ наслаждаться морскими деликатесами дома.