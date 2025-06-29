Салат с мидиями: оригинальный рецепт

Салат с мидиями / © Credits

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Именно таким является салат с маринованными мидиями, о котором рассказала фудблогер Katarina_cooks. Сочетание нежного авокадо, сочных помидоров, хрустящего батона и пикантных морепродуктов создает баланс свежести, текстур и гастрономического удовольствия. К тому же блюдо готовится буквально за 10 минут.

Ингредиенты Батон или белый хлеб 2-3 кусочка Спелое авокадо 1 шт. Сочные помидоры 2 шт. Листья салата (айсберг или микс) 1 пучок Маринованные мидии 250 г Бальзамический уксус 1 ст. л Сухарики или гренки Маринад от мидий (обычно в составе: соевый соус, яблочный уксус, чеснок, оливковое масло) 2-3 ст. л

Приготовление

Нарежьте батон крупными кубиками или порвите руками. Выложите на противень, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовке при 180°C примерно 5-7 мин, до появления золотистой корочки. Почистите авокадо, удалите косточку и нарежьте ломтиками. Помидоры нарежьте кубиком или кружочками (в зависимости от сорта). Выложите чистые листья салата на большую тарелку или в глубокую миску. Сверху — кусочки авокадо, помидоры и маринованные мидии. Полейте все бальзамическим уксусом и добавьте немного маринада от мидий для яркого вкусового акцента. Если хотите выраженную кислинку — добавьте несколько капель лимонного сока. Перед подачей посыпьте хрустящими сухариками, можно также добавить несколько листочков базилика или натереть немного пармезана.

Советы

Если у вас нет маринованных мидий, их можно заменить отварными или запеченными и заправить классической винегретной заправкой из оливкового масла, лимонного сока, горчицы и чеснока.

Идеи подачи

Салат идеально сочетается с охлажденным белым вином или просекко.

Можно добавить отварные яйца, моцареллу или кедровые орешки — и получите более насыщенный вариант.

Попробуйте этот салат и откройте для себя новый способ наслаждаться морскими деликатесами дома.

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