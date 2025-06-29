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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
1 хв

Салат із мідіями: оригінальний рецепт

Іноді найкращі страви — це ті, які поєднують прості інгредієнти з несподіваними смаками. Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче вразити гостей чи потішити себе чимось особливим без складнощів на кухні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Салат із мідіями

Салат із мідіями / © Credits

Саме таким є салат із маринованими мідіями, про який розповіла фудблогерка Katarina_cooks. Поєднання ніжного авокадо, соковитих помідорів, хрусткого батона та пікантних морепродуктів створює баланс свіжості, текстур і гастрономічного задоволення. До того ж страва готується буквально за 10 хвилин.

Інгредієнти

Батон або білий хліб
2–3 шматочки
Стигле авокадо
1 шт.
Соковиті помідори
2 шт.
Листя салату (айсберг або мікс)
1 пучок
Мариновані мідії
250 г
Бальзамічний оцет
1 ст. л
Сухарики чи грінки
Маринад від мідій (зазвичай у складі: соєвий соус, яблучний оцет, часник, оливкова олія)
2–3 ст. л

Приготування

  1. Наріжте батон великими кубиками чи порвіть руками. Викладіть на деко, збризніть оливковою олією та підсушіть у духовці за 180°C приблизно 5–7 хв, до появи золотистої скоринки.

  2. Почистьте авокадо, видаліть кісточку та наріжте скибочками.

  3. Помідори наріжте кубиком або кружальцями (залежно від сорту).

  4. Викладіть чисте листя салату на велику тарілку чи у глибоку миску. Зверху — шматочки авокадо, помідори та мариновані мідії.

  5. Полийте все бальзамічним оцтом та додайте трохи маринаду від мідій для яскравого смакового акценту.

  6. Якщо хочете виражену кислинку — додайте кілька крапель лимонного соку.

  7. Перед подачею посипте хрусткими сухариками. Можна також додати кілька листочків базиліку чи натерти трохи пармезану.

Поради

Якщо у вас немає маринованих мідій, їх можна замінити відвареними чи запеченими та заправити класичною вінегретною заправкою з оливкової олії, лимонного соку, гірчиці та часнику.

Ідеї подачі

  • Салат ідеально смакує з охолодженим білим вином або просеко.

  • Можна додати відварені яйця, моцарелу чи кедрові горішки — і отримаєте насиченіший варіант.

Спробуйте цей салат і відкрийте для себе новий спосіб насолоджуватись морськими делікатесами вдома.

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