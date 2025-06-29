Салат із мідіями: оригінальний рецепт

Салат із мідіями / © Credits

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Саме таким є салат із маринованими мідіями, про який розповіла фудблогерка Katarina_cooks. Поєднання ніжного авокадо, соковитих помідорів, хрусткого батона та пікантних морепродуктів створює баланс свіжості, текстур і гастрономічного задоволення. До того ж страва готується буквально за 10 хвилин.

Інгредієнти Батон або білий хліб 2–3 шматочки Стигле авокадо 1 шт. Соковиті помідори 2 шт. Листя салату (айсберг або мікс) 1 пучок Мариновані мідії 250 г Бальзамічний оцет 1 ст. л Сухарики чи грінки Маринад від мідій (зазвичай у складі: соєвий соус, яблучний оцет, часник, оливкова олія) 2–3 ст. л

Приготування

Наріжте батон великими кубиками чи порвіть руками. Викладіть на деко, збризніть оливковою олією та підсушіть у духовці за 180°C приблизно 5–7 хв, до появи золотистої скоринки. Почистьте авокадо, видаліть кісточку та наріжте скибочками. Помідори наріжте кубиком або кружальцями (залежно від сорту). Викладіть чисте листя салату на велику тарілку чи у глибоку миску. Зверху — шматочки авокадо, помідори та мариновані мідії. Полийте все бальзамічним оцтом та додайте трохи маринаду від мідій для яскравого смакового акценту. Якщо хочете виражену кислинку — додайте кілька крапель лимонного соку. Перед подачею посипте хрусткими сухариками. Можна також додати кілька листочків базиліку чи натерти трохи пармезану.

Поради

Якщо у вас немає маринованих мідій, їх можна замінити відвареними чи запеченими та заправити класичною вінегретною заправкою з оливкової олії, лимонного соку, гірчиці та часнику.

Ідеї подачі

Салат ідеально смакує з охолодженим білим вином або просеко.

Можна додати відварені яйця, моцарелу чи кедрові горішки — і отримаєте насиченіший варіант.

Спробуйте цей салат і відкрийте для себе новий спосіб насолоджуватись морськими делікатесами вдома.

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