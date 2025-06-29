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Салат із мідіями: оригінальний рецепт
Іноді найкращі страви — це ті, які поєднують прості інгредієнти з несподіваними смаками. Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче вразити гостей чи потішити себе чимось особливим без складнощів на кухні.
Саме таким є салат із маринованими мідіями, про який розповіла фудблогерка Katarina_cooks. Поєднання ніжного авокадо, соковитих помідорів, хрусткого батона та пікантних морепродуктів створює баланс свіжості, текстур і гастрономічного задоволення. До того ж страва готується буквально за 10 хвилин.
Інгредієнти
- Батон або білий хліб
- 2–3 шматочки
- Стигле авокадо
- 1 шт.
- Соковиті помідори
- 2 шт.
- Листя салату (айсберг або мікс)
- 1 пучок
- Мариновані мідії
- 250 г
- Бальзамічний оцет
- 1 ст. л
- Сухарики чи грінки
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- Маринад від мідій (зазвичай у складі: соєвий соус, яблучний оцет, часник, оливкова олія)
- 2–3 ст. л
Приготування
Наріжте батон великими кубиками чи порвіть руками. Викладіть на деко, збризніть оливковою олією та підсушіть у духовці за 180°C приблизно 5–7 хв, до появи золотистої скоринки.
Почистьте авокадо, видаліть кісточку та наріжте скибочками.
Помідори наріжте кубиком або кружальцями (залежно від сорту).
Викладіть чисте листя салату на велику тарілку чи у глибоку миску. Зверху — шматочки авокадо, помідори та мариновані мідії.
Полийте все бальзамічним оцтом та додайте трохи маринаду від мідій для яскравого смакового акценту.
Якщо хочете виражену кислинку — додайте кілька крапель лимонного соку.
Перед подачею посипте хрусткими сухариками. Можна також додати кілька листочків базиліку чи натерти трохи пармезану.
Поради
Якщо у вас немає маринованих мідій, їх можна замінити відвареними чи запеченими та заправити класичною вінегретною заправкою з оливкової олії, лимонного соку, гірчиці та часнику.
Ідеї подачі
Салат ідеально смакує з охолодженим білим вином або просеко.
Можна додати відварені яйця, моцарелу чи кедрові горішки — і отримаєте насиченіший варіант.
Спробуйте цей салат і відкрийте для себе новий спосіб насолоджуватись морськими делікатесами вдома.