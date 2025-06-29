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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Українські БПЛА атакували військовий аеродром "Кущевська" в Росії

Це вже третя відома атака на цей об’єкт з квітня.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
БПЛА атакували військовий аеродром «Кущевська»

БПЛА атакували військовий аеродром «Кущевська» / © ASTRA

В ніч проти 25 червня українські безпілотники вночі атакували військовий аеродром «Кущевська» в Краснодарському краї РФ. Внаслідок удару пошкоджено електропідстанцію на території бази

Про це повідомили джерела російського МНС журналістам ASTRA.

За словами джерел, атака відбулася близько опівночі з 24 на 25 червня. Принаймні один із БПЛА влучив у територію аеродрому, внаслідок чого було пошкоджено електропідстанцію. Інформації про постраждалих немає.

Повідомлення про вибухи в районі станиці Кущевська почали надходити ще вночі, але офіційного підтвердження тоді не було.

Це вже не перша атака на аеродром «Кущевська». У квітні 2024 року внаслідок удару були пошкоджені військові літаки. А в травні — російський винищувач Су-27 та частина інфраструктури бази.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські БПЛА неодноразово атакували військові аеродроми на території РФ. Зокрема, у квітні та травні 2024 року були удари по базі «Кущевська» в Краснодарському краї — тоді пошкоджено літаки та інфраструктуру, включно з винищувачем Су-27. Також фіксувалися атаки на аеродроми в Енгельсі, Морозовську, Балтіморі та Дягілєво.

У ніч проти суботи, 28 червня, дрони атакували аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму.

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