Украинские БПЛА атаковали военный аэродром "Кущевская" в России

БПЛА атаковали военный аэродром «Кущевская» / © ASTRA

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В ночь на 25 июня украинские беспилотники ночью атаковали военный аэродром «Кущевская» в Краснодарском крае РФ. В результате удара повреждена электроподстанция на территории базы

Об этом сообщили источники российского МЧС журналистам ASTRA.

По словам источников, атака произошла около полуночи с 24 на 25 июня. По крайней мере один из БПЛА попал в территорию аэродрома, в результате чего была повреждена электроподстанция. Информации о пострадавших нет.

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Сообщения о взрывах в районе станицы Кущевская начали поступать еще ночью, но официального подтверждения тогда не было.

Это уже не первая атака на аэродром «Кущевская». В апреле 2024 года в результате удара были повреждены военные самолеты. А в мае — российский истребитель Су-27 и часть инфраструктуры базы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские БПЛА неоднократно атаковали военные аэродромы на территории РФ. В частности, в апреле и мае 2024 года были удары по базе "Кущевская" в Краснодарском крае — тогда повреждены самолеты и инфраструктура, включая истребитель Су-27. Также фиксировались атаки на аэродромы в Энгельсе, Морозовске, Балтиморе и Дягилево.

В ночь на субботу, 28 июня, дроны атаковали аэродром «Кировское»во временно оккупированном Крыму.

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