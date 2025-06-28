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- Війна
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РФ модернізувала "Шахед": окупанти вже хизуються ударами
Росія покращила «Shahed-136», завдяки чому вони можуть завдавати ще більше шкоди під час ударів по українських містах.
Російські військові встановили тепловізійні камери на деякі безпілотники «Shahed», щоб покращити точність їхніх ударів.
Про це повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.
Тепловізійні камери дозволяють безпілотникам «Shahed-136» краще працювати вночі та в умовах низької видимості, ідентифікувати цілі, такі як двигуни, генератори та теплові електростанції.
Крім того, є можливість автоматизувати ідентифікацію цілі, якщо безпілотник має систему машинного зору, та здійснювати самонаведення на ціль в умовах перешкод GPS.
В ISW кажуть, що російські військові блогери опублікували відеозапис, на якому «Shahed» влучає в ціль у Запоріжжі. Відео супроводжувалося коментарями, про те, що «Шахеди» були модернізованими і тепер вони наводяться не лише за геокоординати, а до того ж здатні транслювати удар у прямому ефірі.
Зазначимо, що останні тижні Росія посилила повітряні атаки по Україні та збільшила кількість ударних дронів і ракет.
На тлі атак Повітряне командування «Захід» заявляє про створення підрозділів зенітних дронів для боротьби з «Шахедами». Ініціативу схвалили в РНБО, де впевнені, що це значно підвищить ефективність протиповітряної оборони.
«Це такий же перспективний напрямок, як колись були роти ударних БпЛА», — зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Напередодні у ГУР повідомили деталі про удосконалений російський «Шахед».