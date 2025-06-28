РФ модернізувала "Шахед": окупанти вже хизуються ударами

Ударні дрони / © t.me/SJTF_Odesa

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Російські військові встановили тепловізійні камери на деякі безпілотники «Shahed», щоб покращити точність їхніх ударів.

Про це повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW.

Тепловізійні камери дозволяють безпілотникам «Shahed-136» краще працювати вночі та в умовах низької видимості, ідентифікувати цілі, такі як двигуни, генератори та теплові електростанції.

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Крім того, є можливість автоматизувати ідентифікацію цілі, якщо безпілотник має систему машинного зору, та здійснювати самонаведення на ціль в умовах перешкод GPS.

В ISW кажуть, що російські військові блогери опублікували відеозапис, на якому «Shahed» влучає в ціль у Запоріжжі. Відео супроводжувалося коментарями, про те, що «Шахеди» були модернізованими і тепер вони наводяться не лише за геокоординати, а до того ж здатні транслювати удар у прямому ефірі.

Зазначимо, що останні тижні Росія посилила повітряні атаки по Україні та збільшила кількість ударних дронів і ракет.

На тлі атак Повітряне командування «Захід» заявляє про створення підрозділів зенітних дронів для боротьби з «Шахедами». Ініціативу схвалили в РНБО, де впевнені, що це значно підвищить ефективність протиповітряної оборони.

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«Це такий же перспективний напрямок, як колись були роти ударних БпЛА», — зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Напередодні у ГУР повідомили деталі про удосконалений російський «Шахед».