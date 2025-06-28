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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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"Миротворець" Трамп взявся вирішувати ще один конфлікт - про що йдеться

Президент США залишається відкритим до діалогу з Кім Чен Ином. Але Північна Корея наразі не реагує.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Трамп і лідер КНДР

Трамп і лідер КНДР / © Associated Press

Президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що він «досягне вирішення конфлікту з Північною Кореєю».

Про це пише Reuters.

«У мене були добрі стосунки з Кім Чен Ином, і я з ним чудово ладнаю. Тож побачимо, що буде. Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, я думаю, ми його вирішимо», — сказав Трамп.

Сеульський вебсайт NK News, який спеціалізується на аналітиці ситуації в Північній Кореї, повідомляв, що делегація КНДР при ООН у Нью-Йорку неодноразово відмовлялася прийняти листа Трампа, адресованого північнокорейському лідеру.

Білий дім 11 червня заявив, що Трамп вітатиме повторне спілкування з Кімом, хоча й не підтвердив, що якийсь лист було надіслано.

Під час свого другого терміну Трамп визнав, що Північна Корея є «ядерною державою». У січні цього року Трамп назвав північнокорейського лідера Кім Чен Ина «міцним горішком».

Раніше Трамп заявив, що протистояння з Північною Кореєю через її ядерну програму може призвести до серйозного військового конфлікту. Проте він надає перевагу вирішенню ситуації дипломатичним шляхом. Проте президент заявив, що хоче вирішити кризу мирним шляхом і його адміністрація готує низку нових економічних санкцій проти КНДР.

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