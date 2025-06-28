ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1409
Час на прочитання
2 хв

Літній наступ РФ: експерт повідомив, чи вдається ворогу просуватися

Російські військові намагаються здійснити напівохоплення Покровська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Армія РФ / © Associated Press

Війська РФ загрузли в боях біля Покровська і Мирнограда на Донеччині. Втім, наразі найбільша кількість бойових зіткнень припадає на Покровсько-Мирноградський напрямок. Загарбникам не вдається пробити оборону та атакувати міську конгломерацію.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДOM.

“Противник планував у межах літньої наступальної кампанії вже зараз активізувати свої дії в напрямку міської агломерації на території Донецької області та включає Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку, Костянтинівку. Але він зав’яз у боях на південний захід від Костянтинівки, у боях в районі Покровська й Мирнограда”, — наголосив експерт.

Російські військові прагнуть здійснити напівохоплення Покровська, бо атакувати в лоб захисні рубежі та позиції ЗСУ їм не вдається. Ба більше, в окупантів зростає рівень втрат, а “просування і територіальні надбання відсутні”.

За словами Селезньова, в найближчій перспективі можемо чути тривожні новини, пов’язані з проникненням противника на глибину на території Дніпропетровської області.

“Це вкрай складно в частині забезпечення логістикою передових російських підрозділів, та й сенсу логіки в цих рухах немає. У противника явно недостатньо сил і засобів, щоб проводити такого роду масштабні дії. Тому противник шукатиме й далі слабкі місця в українській обороні, і не маючи серйозних успіхів на полі бою, традиційно намагатиметься воювати з мирним населенням України”, — додав Владислав Селезньов.

Ситуація на фронті

Головком Олександр Сирський заявив, що РФ кинула величезні сили на Покровський напрямок. На цій ділянці фронту окупанти зібрали 111 тисяч військових — це найбільше угруповання.

За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, росіяни стягують під Запоріжжя живу силу й техніку. Напередодні в окупованому Маріуполі було помічено близько 40 вантажівок з особовим складом. Окупанти можуть активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку.

За даними ЗСУ, в червні кількість штурмових дій РФ зросла. Противник активніше почав штурмувати, зокрема на Торецькому напрямку. Костянтинівка — одна з головних цілей наступальних дій на літо.

Тим часом на Вугледарському напрямку починає "сипатися оборона". Аналітики DeepState повідомляють, що ворог активно штурмує позиції ЗСУ в районі Шевченка, Вільного Поля та Новосілки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie