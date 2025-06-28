Літній наступ РФ: експерт повідомив, чи вдається ворогу просуватися

Армія РФ / © Associated Press

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Війська РФ загрузли в боях біля Покровська і Мирнограда на Донеччині. Втім, наразі найбільша кількість бойових зіткнень припадає на Покровсько-Мирноградський напрямок. Загарбникам не вдається пробити оборону та атакувати міську конгломерацію.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДOM.

“Противник планував у межах літньої наступальної кампанії вже зараз активізувати свої дії в напрямку міської агломерації на території Донецької області та включає Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку, Костянтинівку. Але він зав’яз у боях на південний захід від Костянтинівки, у боях в районі Покровська й Мирнограда”, — наголосив експерт.

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Російські військові прагнуть здійснити напівохоплення Покровська, бо атакувати в лоб захисні рубежі та позиції ЗСУ їм не вдається. Ба більше, в окупантів зростає рівень втрат, а “просування і територіальні надбання відсутні”.

За словами Селезньова, в найближчій перспективі можемо чути тривожні новини, пов’язані з проникненням противника на глибину на території Дніпропетровської області.

“Це вкрай складно в частині забезпечення логістикою передових російських підрозділів, та й сенсу логіки в цих рухах немає. У противника явно недостатньо сил і засобів, щоб проводити такого роду масштабні дії. Тому противник шукатиме й далі слабкі місця в українській обороні, і не маючи серйозних успіхів на полі бою, традиційно намагатиметься воювати з мирним населенням України”, — додав Владислав Селезньов.

Ситуація на фронті

Головком Олександр Сирський заявив, що РФ кинула величезні сили на Покровський напрямок. На цій ділянці фронту окупанти зібрали 111 тисяч військових — це найбільше угруповання.

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За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, росіяни стягують під Запоріжжя живу силу й техніку. Напередодні в окупованому Маріуполі було помічено близько 40 вантажівок з особовим складом. Окупанти можуть активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку.

За даними ЗСУ, в червні кількість штурмових дій РФ зросла. Противник активніше почав штурмувати, зокрема на Торецькому напрямку. Костянтинівка — одна з головних цілей наступальних дій на літо.

Тим часом на Вугледарському напрямку починає "сипатися оборона". Аналітики DeepState повідомляють, що ворог активно штурмує позиції ЗСУ в районі Шевченка, Вільного Поля та Новосілки.

Дата публікації 12:26, 27.06.25 Кількість переглядів 19 Гепало всю ніч! Масована комбінована атака росіян по Україні ракетами й "Шахедами"!