Летнее наступление РФ: эксперт сообщил, удается ли врагу продвигаться

Армия РФ / © Associated Press

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Войска РФ погрязли в боях у Покровска и Мирнограда на Донетчине. Впрочем, наибольшее количество боевых столкновений приходится на Покровско-Мирноградское направление. Захватчикам не удается пробить оборону и атаковать городскую конгломерацию.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДOM .

"Противник планировал в рамках летней наступательной кампании уже сейчас активизировать свои действия в направлении городской агломерации на территории Донецкой области и включает Краматорск, Славянск, Дружковку, Константиновку. Но он завяз в боях юго-западнее Константиновки, в боях в районе Покровска и Мирнограда".

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Российские военные стремятся совершить полуохват Покровска, потому что атаковать в лоб защитные рубежи и позиции ВСУ им не удается. Более того, у оккупантов растет уровень потерь, а "продвижение и территориальные достояния отсутствуют".

По словам Селезнева, в ближайшей перспективе можем слышны тревожные новости, связанные с проникновением противника на глубину на территории Днепропетровской области.

"Это крайне сложно в части обеспечения логистикой передовых российских подразделений, да и смысла логики в этих движениях нет. У противника явно недостаточно сил и средств, чтобы проводить такого рода масштабные действия. Поэтому противник будет искать и дальше слабые места в украинской обороне, и не имея серьезных успехов на поле боя, традиционно пытаться Селезнев.

Ситуация на фронте

Главком Александр Сырский заявил, что РФ бросила огромные силы на Покровское направление. На этом участке фронта оккупанты собрали 111 тысяч военных — это самая большая группировка.

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По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, россияне стягивают под Запорожье живую силу и технику. Накануне в оккупированном Мариуполе было замечено около 40 грузовиков с личным составом. Оккупанты могут активизировать наступательные действия в Запорожском направлении.

По данным ВСУ, в июне количество штурмовых действий РФ возросло . Противник активнее начал штурмовать, в частности, на Торецком направлении. Константиновка – одна из главных целей наступательных действий на лето.

Тем временем на Угледарском направлении начинает "сыпаться оборона". Аналитики DeepState сообщают, что враг активно штурмует позиции ВСУ в районе Шевченко, Свободного Поля и Новоселки.

Дата публикации 12:26, 27.06.25 Количество просмотров 19 Гупало всю ночь! Массированная комбинированная атака россиян по Украине ракетами и "Шахедами"!