День ангела 28 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 28 июня, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 28 июня

28 июня 2025 года поздравьте с именинами Дмитрия, Ивана, Константина, Марию, Юлиану.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметре”. В детстве открыт для общения, импульсивный. Во взрослом возрасте становится добродушным, часто у него много друзей.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

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Константин — латинские корни, толкуется как “стойкий”. В детстве стремится помогать другим, мечтает о гармонии. Во взрослом возрасте становится мудрым, способным к глубочайшему анализу.

Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве хорошая, воспитанная. Во взрослом возрасте становится целеустремленной, добродушной.

Юлиана — латинское имя, переводится как “юная”. В детстве настоящий лидер. Во взрослом возрасте становится положительной, требовательной к себе и другим.

День ангела 28 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 28 июня — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и направляет на верный путь. Желаю света в душе, покоя в сердце, счастья в жизни и любви в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть святой покровитель укрепляет твою веру, вдохновляет на добрые поступки и ведет за собой по пути истины и любви. Пусть Божья благодать будет с тобой ежедневно, а сердце наполняется миром и благодарностью.

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С Днем ангела, друг! Пусть твой небесный блюститель хранит тебя во всех жизненных ситуациях — от мелких неприятностей до больших испытаний. Желаю больше радости, вдохновения и удачи на каждом шагу!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный друг тихо шепчет лучшие советы в трудные моменты, дарит чувство защищенности и вдохновляет на новые свершения. Будь счастлив, любим и всегда на своем месте в этом мире.

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С Днем ангела! Пусть твой покровитель всегда будет рядом, а судьба благосклонна. Желаю уюта, здоровья и благополучия во всем.

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