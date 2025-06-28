День ангела 28 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 28 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 28 червня

28 червня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Костянтина, Марію, Юліану.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві відкритий для спілкування, імпульсивний. В дорослому віці стає добродушним, часто має багато друзів.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійни. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

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Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійки”. В дитинстві прагне допомагати іншим, мріє про гармонію. В дорослому віці стає мудрим, здатним до глибокого аналізу.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, вихована. В дорослому віці стає цілеспрямованою, добродушною.

Юліана — латинське ім’я, перекладається як “юна”. В дитинстві справжня лідерка. В дорослому віці стає позитивною, вимогливою до себе та інших.

День ангела 28 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і направляє на правильний шлях. Бажаю світла в душі, спокою в серці, щастя в житті та любові в кожному дні.

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З Днем ангела! Нехай святий покровитель зміцнює твою віру, надихає на добрі вчинки та веде за собою дорогою правди й любові. Хай Божа благодать буде з тобою щоденно, а серце сповнюється миром і вдячністю.

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З Днем ангела, друже! Хай твій небесний охоронець береже тебе в усіх життєвих ситуаціях — від дрібних неприємностей до великих випробувань. Бажаю більше радості, натхнення й удачі на кожному кроці!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний друг тихо шепоче найкращі поради у важкі моменти, дарує відчуття захищеності й надихає на нові звершення. Будь щасливим, коханим і завжди на своєму місці в цьому світі.

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З Днем ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поруч, а доля — прихильною. Бажаю затишку, здоров’я й добробуту в усьому.

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