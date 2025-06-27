- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 2165
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни стягують під Запоріжжя живу силу та техніку: чи є загроза наступу
Окупанти можуть активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку.
Російські військові стягують під Запоріжжя живу силу та техніку. Напередодні було помічено близько 40 вантажівок із особовим складом.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
З його слів, 26 червня було зафіксовано велике пересування росіян через Маріуполь.
За напрямком Ростов-Новоазовськ-Маріуполь-Пологівський-Бердянський напрямки зафіксовано близько семи платформ з бронетехнікою, зокрема, танками, а також - понад 40 вантажівок з живою силою.
“На фоні зниження активності наступальних дій з одного боку, з іншого - вдалих дій Сил оборони в Запорізької області можна прогнозувати найближчими днями посилені спроби штурму в районі Гуляйполя та Оріхов”, - наголошує Андрющенко.
Нагадаємо, за даними ЗСУ, у червні кількість штурмових дій РФ зросла. Противник активніше почав штурмувати. Зокрема, на Торецькому напрямку. Костянтинівка — одна з головних цілей наступальних дій на літо.
Військовий оглядач Василь Пехньо наголошує, що під час літнього наступу для армії РФ пріоритетними напрямками залишаються Покровськ і Костянтинівка в Донецькій області, а також Куп’янськ на Харківщині.