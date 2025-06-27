Росіяни стягують під Запоріжжя живу силу та техніку: чи є загроза наступу

Російська армія. / © Associated Press

Реклама

Російські військові стягують під Запоріжжя живу силу та техніку. Напередодні було помічено близько 40 вантажівок із особовим складом.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

З його слів, 26 червня було зафіксовано велике пересування росіян через Маріуполь.

Реклама

За напрямком Ростов-Новоазовськ-Маріуполь-Пологівський-Бердянський напрямки зафіксовано близько семи платформ з бронетехнікою, зокрема, танками, а також - понад 40 вантажівок з живою силою.

“На фоні зниження активності наступальних дій з одного боку, з іншого - вдалих дій Сил оборони в Запорізької області можна прогнозувати найближчими днями посилені спроби штурму в районі Гуляйполя та Оріхов”, - наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, у червні кількість штурмових дій РФ зросла. Противник активніше почав штурмувати. Зокрема, на Торецькому напрямку. Костянтинівка — одна з головних цілей наступальних дій на літо.

Військовий оглядач Василь Пехньо наголошує, що під час літнього наступу для армії РФ пріоритетними напрямками залишаються Покровськ і Костянтинівка в Донецькій області, а також Куп’янськ на Харківщині.

Реклама

Дата публікації 21:03, 22.06.25 Кількість переглядів 74 Насипають ворога підсилюючи одне одного! Новий етап війни показав Цаплієнко на передовій