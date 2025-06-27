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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2165
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Росіяни стягують під Запоріжжя живу силу та техніку: чи є загроза наступу

Окупанти можуть активізувати наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російська армія.

Російська армія. / © Associated Press

Російські військові стягують під Запоріжжя живу силу та техніку. Напередодні було помічено близько 40 вантажівок із особовим складом.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

З його слів, 26 червня було зафіксовано велике пересування росіян через Маріуполь.

За напрямком Ростов-Новоазовськ-Маріуполь-Пологівський-Бердянський напрямки зафіксовано близько семи платформ з бронетехнікою, зокрема, танками, а також - понад 40 вантажівок з живою силою.

“На фоні зниження активності наступальних дій з одного боку, з іншого - вдалих дій Сил оборони в Запорізької області можна прогнозувати найближчими днями посилені спроби штурму в районі Гуляйполя та Оріхов”, - наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, за даними ЗСУ, у червні кількість штурмових дій РФ зросла. Противник активніше почав штурмувати. Зокрема, на Торецькому напрямку. Костянтинівка — одна з головних цілей наступальних дій на літо.

Військовий оглядач Василь Пехньо наголошує, що під час літнього наступу для армії РФ пріоритетними напрямками залишаються Покровськ і Костянтинівка в Донецькій області, а також Куп’янськ на Харківщині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2165
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