"Миротворец" Трамп принялся решать еще один конфликт - о чем идет речь

Трамп и лидер КНДР / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что он «достигнет разрешение конфликта с Северной Кореей».

Об этом пишет Reuters.

«У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, и я с ним отлично нахожу общий язык. Так что увидим, что будет. Кто-то говорит, что существует потенциальный конфликт, я думаю, мы его разрешим», — сказал Трамп.

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Сеульский вебсайт NK News, специализирующийся на аналитике ситуации в Северной Корее, сообщал, что делегация КНДР при ООН в Нью-Йорке неоднократно отказывалась принять письмо Трампа, адресованного северокорейскому лидеру.

Белый дом 11 июня заявил, что Трамп будет приветствовать повторное общение с Кимом, хотя и не подтвердил, что какое-то письмо было отправлено.

Во время своего второго срока Трамп признал, что Северная Корея является «ядерным государством». В январе этого года Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «крепким орешком».

Ранее Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может привести к серьезному военному конфликту. Однако он предпочитает разрешать ситуацию дипломатическим путем.

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Однако президент заявил, что хочет разрешить кризис мирным путем, и его администрация готовит ряд новых экономических санкций против КНДР.