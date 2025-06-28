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РФ модернизировала "Шахед": оккупанты уже кичатся ударами
Россия улучшила «Shahed-136», благодаря чему они могут наносить еще больше вреда при ударах по украинским городам.
Российские военные установили тепловизионные камеры на некоторые беспилотники «Shahed», чтобы улучшить точность их ударов.
Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW.
Тепловизионные камеры позволяют беспилотникам «Shahed-136» лучше работать ночью и в условиях низкой видимости, идентифицировать цели, такие как двигатели, генераторы и тепловые электростанции.
Кроме того, можно автоматизировать идентификацию цели, если беспилотник имеет систему машинного зрения, и осуществлять самонаведение на цель в условиях помех GPS.
В ISW говорят, что российские военные блогеры опубликовали видеозапись, на которой «Shahed» попадает в цель в Запорожье. Видео сопровождалось комментариями, о том, что «Шахеды» были модернизированы и теперь они наводятся не только по геокоординатам, но и способны транслировать удар в прямом эфире.
Отметим, что в последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине и увеличила количество ударных дронов и ракет.
На фоне атак Воздушное командование «Захід» заявляет о создании подразделений зенитных дронов для борьбы с «Шахедами». Инициативу одобрили в СНБО, где уверены, что это значительно повысит эффективность противовоздушной обороны.
«Это такое же перспективное направление, как когда-то были роты ударных БпЛА», — отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Накануне в ГУР сообщили детали об усовершенствованном российском «Шахеде».