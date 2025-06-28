РФ модернизировала "Шахед": оккупанты уже кичатся ударами

Ударные дроны / © t.me/SJTF_Odesa

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Российские военные установили тепловизионные камеры на некоторые беспилотники «Shahed», чтобы улучшить точность их ударов.

Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Тепловизионные камеры позволяют беспилотникам «Shahed-136» лучше работать ночью и в условиях низкой видимости, идентифицировать цели, такие как двигатели, генераторы и тепловые электростанции.

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Кроме того, можно автоматизировать идентификацию цели, если беспилотник имеет систему машинного зрения, и осуществлять самонаведение на цель в условиях помех GPS.

В ISW говорят, что российские военные блогеры опубликовали видеозапись, на которой «Shahed» попадает в цель в Запорожье. Видео сопровождалось комментариями, о том, что «Шахеды» были модернизированы и теперь они наводятся не только по геокоординатам, но и способны транслировать удар в прямом эфире.

Отметим, что в последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине и увеличила количество ударных дронов и ракет.

На фоне атак Воздушное командование «Захід» заявляет о создании подразделений зенитных дронов для борьбы с «Шахедами». Инициативу одобрили в СНБО, где уверены, что это значительно повысит эффективность противовоздушной обороны.

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«Это такое же перспективное направление, как когда-то были роты ударных БпЛА», — отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Накануне в ГУР сообщили детали об усовершенствованном российском «Шахеде».