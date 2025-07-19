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В Україні знову прогнозують спеку до +37: погода на тиждень
Циклон, який приніс опади в Україну, почне відступати у північному напрямку уже 20 липня.
Від понеділка, 21 липня, в Україну повертається суха та спекотна погода, подекуди повітря прогріється до 37 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі «Фактам ICTV».
Циклон, який приніс опади в Україну, почне відступати у північному напрямку уже 20 липня.
У вівторок, 22 липня, лише у північних і західних областях локально очікуються невеликі опади з грозами, 23 липня — на північному сході.
Температура у ці дні почне підвищуватися, досягнувши вночі 15-21 градуса, а вдень — 28-34 градуси.
На півдні, сході та подекуди у центральних областях очікується сильна спека місцями 35-37 градусів.
У західних областях буде прохолодніше, температура повітря коливатиметься у межах 24-30 градусів.
«Температурний фон буде дещо вирівнюватися, починаючи з понеділка-вівторка», — каже синоптикиня.
В другій половині тижня в Україні, крім південного сходу, знову пройдуть короткочасні дощі з грозами. 24 липня у більшості областей без опадів.
Температура повітря при цьому не зміниться — переважатимуть 35-37 градусів на півдні та сході, на решті території — 28-30 градусів.
Після 26 липня може бути невелике зниження температурних показників на декілька градусів.
Нагадаємо, у суботу, 19 червня, в низці областей України оголошено штормове попередження через грози, град і шквали.