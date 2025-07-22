"Тут немає такого страшно, не страшно": як 21-річна "Барні" воює на фронті

"Барні" / © ТСН

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21-річна військовослужбовиця 130-го окремого батальйону територіальної оборони на псевдо «Барні», що досі командувала розрахунком протитанкового гранатомета, нарешті дочекалась переведення у танкісти. Вона буде навідницею та зараз опановує новий для себе потужний калібр аби завдавати ворогу якнайбільше неприємностей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

21-річна «Барні» ще три тижні тому нищила росіян з протитанкового гранатомета в зоні відповідальності 65 бригади «Великий луг». Тепер же вона головний стрілець танка.

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«Та я вже давно хотіла пів року просилась і ось нарешті. Мені досі не віриться, що я вже на танку», — каже «Барні», навідниця танку 130 батальйону ТРО.

На переведення довго не зголошувався командир «Барні». Андрій Харченко каже, дівчині як командиру протитанкового гранатомета не було рівних. Та наполегливість військової далася взнаки, наразі вона вчиться бути навідницею в танку.

Т-80, на якому тренується «Барні», від 2022 року працює на боці добра. Тоді бійці 130 батальйону затрофеїли його під час надскладних боїв на Харківщині.

Танк вдосконалили: обладнали протидроновим захистом, встановили надійний РЕБ. «Барні» навчають бойові інструктори, які нищили ворога на Харківському, Донецькому, а тепер Запорізькому напрямках. Інструктор на псевдо «Кама», каже, «Барні» швидко вчиться. Та найголовніше, що вона вже з бойовим досвідом і в неї нема страху виходити на завдання.

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«Тут немає такого, страшно чи не страшно, якщо є завдання, на які треба виїжджати, працювати і виконувати», — каже «Барні».

Юну воїнку чекають ще одні навчання, а після них — вже бойова практика на Запорізькому напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГРАНАТОМЕТ змінила НА ТАНК! 21-РІЧНА “БАРНІ” ВРАЗИЛА ПОБРАТИМІВ