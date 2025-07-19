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ТСН у соціальних мережах

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В Україні оренда квартир зросла: у якому місті ціни б'ють рекорди

Оренда житла в Україні від початку 2025 року зросла — найбільше в Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні – високий попит на оренду квартир

В Україні — високий попит на оренду квартир

Оренда квартир у великих містах України різко здорожчала, найпомітніше — в Одесі, де ціни на житло піднялися майже вдвічі.

Про це пише видання Oboz.ua із посиланням на статистику аналітиків.

Зокрема, в Одесі оренда 1-кімнатних квартир за останні 6 місяців зросла на 38% і тепер становить у середньому 11 000 грн.

Натомість вартість 2-кімнатних квартир збільшилася на 58% — до 16 700 грн, а 3-кімнатних — на 109%, до 31 400 грн.

У Києві оренда 1-кімнатного житла здорожчала на 14%, до 18 300 грн, а 2-кімнатного — на 22%, до 28 000 грн. Ціни на 3-кімнатні квартири зросли на 19%, до середніх 47 200 грн.

Суттєве підвищення орендної плати також зафіксували у Дніпрі (1-кімнатні +10%, до 11 000 грн), Запоріжжі (2-кімнатні +17%, до 7 000 грн) та Львові (2-кімнатні +11%, до 21 100 грн).

Нагадаємо, очільник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев повідомив, що рівень бідності в Україні від початку війни збільшився майже удвічі — до 37%. Це значний показник, який спровокований війною.

За даними Держстату, червні 2025 року продукти харчування в Україні суттєво здорожчали. Порівняно з червнем 2024 року найбільше зросли в ціні овочі, олія, яйця та м’ясо.

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