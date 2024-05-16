Елітна нерухомість в Дубаї: серед власників – чинні українські посадовці

У Дубаї, який є найбільшим місті ОАЕ, чинні українські посадовці з Кабінету міністрів, оборонного підприємства та КМДА володіють елітною нерухомістю, але замовчують це попри вимоги антикорупційного законодавства.

Це з’ясували у рамках міжнародного проєкту Dubai Unlocked журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Чиновник Кабміну Віталій Кобош

Директор департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету міністрів України Віталій Коблош має свій інтерес в готелі Wyndham Dubai Marina – хмародері, якого відривається краєвид на район, який місцеві називають перлиною Дубаю.

У 2018 році його дружина Наталія придбала у Wyndham Dubai Marina один із найбільших номерів. В деклараціях урядовця про це не згадано, хоча сам Коблош у 2020 році увійшов до групи з оцінки корупційних ризиків Кабінету міністрів України.

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"Схеми" знайшли інформацію про квартиру дружини Коблоша серед даних про власників нерухомості у дубайському витоку. Дані свідчать, що дружині Коблоша цей готельний номер обійшовся у понад $331 000.

На запитання "Схем" урядовець заявив: про закордонну нерухомість дружини нічого не знає. "Перший раз про це чую, це щось незрозуміле для мене", – сказав Коблош.

За недекларування майна вартістю понад $331 000 (згідно з курсом на кінець минулого року – це 12,5 мільйонів гривень) Коблошу може загрожувати кримінальна відповідальність, вважає Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції.

Офіційна трудова біографія Коблоша на сайті Кабміну починається з 2014 року, після Революції гідності.

Як дізналися "Схеми", раніше він працював на проросійських політиків. Зокрема у 2005-2006 роках Коблош був штатним помічником депутата від Партії регіонів Володимира Сівковича, якого тепер звинувачують у державній зраді.

Посадовець оборонпрому Віктор Перепелиця

У 2014 році дружина керівника бюро управління матеріально-технічного забезпечення науково-виробничого комплексу "Іскра" Віктора Перепелиці придбала апартаменти у Дубаї 20 лютого 2014 року. Саме тоді, коли на Майдані відбувалися криваві розстріли учасників Революції гідності.

Підприємство, на якому працює Віктор Перепелиця, виробляє техніку у царині радіолокації та радіоелектронної боротьби. Підприємство входить у державний "Укроборонпром".

Відповідно до витоку даних, які отримали "Схеми", за дубайськуа нерухомість його дружина Ірина Перепелиця заплатила $430 000.

Від 2016 року посадовець в жодній декларації не згадав про закордонне майно дружини площею 84 квадратних метри.

Відповідно до витоку транзакцій, апартаменти з 2018 року ще й здаються в оренду та приносять прибуток. Відтоді сума доходу склала понад $154 000, які Перепелиця також не задекларував.

"Нерухомість моєї дружини? Я про неї нічого не знаю", – сказав Перепелиця у відповідь на запитання "Схем".

Київський комунальник Дмитро Рахматуллін

Поруч з островом Джебель Алі на узбережжі Дубаю у 2009 році придбав нерухомість Дмитро Рахматуллін. Нині він виконує обовʼязки директора комунального автотранспортного підприємства столичної мерії, яке неформально називають «гараж КМДА».

У дубайському реєстрі вказані права власності Рахматулліна на 16 квартир у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence сукупною площею 2,255 квадратних метрів. Відповідно до даних транзакцій, які потрапили до журналістів проєкту Dubai Unlocked, ці за ці квартири Рахматуллін заплатив $14,5 мільйонів.

Втім, від 2009 року будівлю так і не звели. Але в жодній з декларацій за останні три роки, які подав Рахматуллін, немає згадок про його дубайські активи: ані в розділі "обʼєкти незавершеного будівництва", ані в розділі "цінні папери", ані в розділі "фінансові зобов’язання перед декларантом".

У відповідь на запит "Схем" Рахматуллін сказав, що у той період, коли здыйснював покупку, працював в арабо-африканському регіоні на приватні компанії як керівник.

Він також зазначив, що быльше не володіє шістнадцятьма квартирами у Дубаї та у нього відсутні об’єкти незавершеного будівництва чи інвестиції, що підлягають декларуванню.

Нагадаємо, раніше журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" знайшли елітну нерухомість у Дубаю (ОАЕ), що належить родичам колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів та прокурорів.

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