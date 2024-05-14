Тиха гавань для багатіїв: хто з українських експосадовців має нерухомість в Дубаї

Журналісти з'ясували, хто з українських можновладців "заробив" на елітні апартаменти у Дубаї.

Журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" знайшли елітну нерухомість у Дубаю (ОАЕ), що належить родичам колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів та прокурорів. Дані про нерухомість отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked.

Зокрема, йдеться про ексміністра екології Миколи Злочевського, колишнього президента і народного депутата "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, лобіста концерну "ЄДАПС" та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та ексзаступника прокурора Одеської області Олега Корнілова.

Микола Злочевський

Микола Злочевський – міністр екології та природних ресурсів України часів Віктора Януковича та колишній народний депутат від "Партії регіонів". Засновник однієї з найбільших компаній із видобутку газу Burisma Group. У 2023-му році його статки оцінили у 225 млн доларів.

За даними проєкту, в один день у липні 2019-го року Злочевський придбав одразу 2 апартаментів у Дубаї – в елітному житловому комплексі на березі Перської затоки.

Проєкт Dubai Unlocked отримав дані транзакцій з дубайських реєстрів. Вони свідчать, що апартаменти загальною площею понад 1700 квадратних метрів обійшлися соратнику Януковича у майже 11 мільйонів доларів.

Микола Злочевський / Фото: УНІАН

У рік придбання дубайських квартир Микола Злочевський вже був не при владі і згодом його оголосили у розшук. Експосадовець мав статус підозрюваного у так званій "справі Курченка".

Коли "запахло смаленим" Злочевський переписав елітні апартаменти в Дубаї на свою доньку.

Колишній нардеп і керівник "Мотор Січі"

За даними видання, В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр скуповували у Дубаї нерухомість, починаючи з 2009-го по 2018-й роки.

"Схеми" відшукали у родини щонайменше 19 апартаментів та офісних приміщень в декількох елітних районах міста загальною вартістю у 15 мільйонів доларів.

Станом на тепер з 19 об'єктів нерухомості у власності родини Богуслаєвих значаться лише п’ять (одна квартира та чотири офісних приміщення). Усе інше майно – продано.

В Офісі генпрокурора відповіли "Схемам", що "органом досудового розслідування наразі не отримано достовірної інформації та документів щодо майна Богуслаєва та його сина в Об'єднаних Арабських Еміратах".

Нині В’ячеслав Богуслаєв перебуває під вартою за низкою обвинувачень, зокрема, у державній зраді, пособництві країні-агресорці та протидії ЗСУ. Сам він ці звинувачення відкидає.

В'ячеслав Богуслаєв на суді / Фото: скриншот з відео

Суддя часів Януковича Артур Ємельянов

Елітним майном у Дубаї володіє дружина Ємельянова – Світлана. Їй належить три квартири в житловому комплексі Sadaf 6 – кожна з яких площею 123 квадратні метри. Загальна вартість неріхомості – 1,8 мільйона доларів.

У 2023 році до Артура Ємельянова з обшуками прийшли співробітники ДБР. Тоді йшлося про розслідування можливого посібництва колишнього заступника голови Вищого господарського суду України на користь РФ. Повідомлялось, що у справі фігурує і Світлана Ємельянова.

В ДБР на запит журналістів відповіли, що станом на травень 2024 року жодній особі, зокрема Світлані та Артуру Ємельяновим, про підозри в даному кримінальному провадженні не повідомляли.

Артур Ємельянов

Колишній заступник прокурора Одеської області Олег Корнілов

Згідно з отриманими журналістами даними, Корнілов придбав в Еміратах дві квартири та готельні апартаменти загальною вартістю понад 400 тисяч доларів.

Сам прокурор був люстрований після Революції Гідності. В 2021 році поновився на посаді та отримав понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за "вимушений прогул", а через рік звільнився.

Василь Грицак – колишній нардеп від Партії Регіонів

Василь Грицак – колишній народний депутат від "Партії регіонів" і ексзаступник голови Державної міграційної служби.

Його родина володіє двома апартаментами загальною вартістю понад 700 тисяч доларів. Нині одна з квартир записана на старшого сина Грицака, друга – на дружину та молодшого сина.

"Я вперше від вас чую (про нерухомість в ОАЕ, – ред.). Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було", – відповів на цю інформацію Грицак у коментарі журналістам.

Василь Грицак / Фото: УНІАН

Чому Дубай

"Історично Об'єднані Арабські Емірати були місцем, де ваші гроші – в безпеці, і запитань ставлять мало. Тому, якщо ви людина, яка має гроші, які хоче вивести з-під пильної уваги у своїй країні, то ОАЕ історично є чудовим місцем для цього", – розповів в інтерв’ю «Схемам» директор британського Центру фінансів та безпеки Том Кітінґ.

У виданні пояснили, що закритість реєстрів Дубай та відсутність питань з боку влади ОАЕ до інвесторів слугує чудовим підґрунтям для чинних та колишніх українських посадовців різного рівня приховати свої реальні статки.

Раніше ми писали, що чиновник з Міноборони, який погоджував контракти про "яйця по 17 грн", отримав нову посаду.

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