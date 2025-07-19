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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні стрімко зростає рівень бідності: Гетманцев назвав цифри

Середній рівень бідності в Україні, вимірюваний як доходи, нижчі за фактичний прожитковий мінімум.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні у бідності живе майже третина всього населення

В Україні у бідності живе майже третина всього населення / © pixabay.com

Рівень бідності в Україні від початку війни збільшився майже удвічі — до 37%. Це значний показник, який спровокований війною.

Про це повідомив в інтерв’ю Новини.LIVE очільник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

«Усі економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінусу, бо на це впливає війна, на це впливають негативні очікування і все інше», — сказав він.

На думку Гетманцева, завершення бойових дій принесе протилежну тенденцію.

Водночас очікувати миру недостатньо — треба вже починати обговорювати питання прожиткового мінімуму», — додав він.

Нагадаємо, Україну Світовий банк ще в липні 2024 року зарахував до країн з доходами, вищими за середні, а тому межа бідності для розрахунків щодо України становить 8,30 доларів на день.

Наразі середній розмір місячної пенсії від Пенсійного фонду в Україні становить 5789,05 гривень, а середня зарплата — 23 460 гривень. Тож середньостатистичний український пенсіонер живе за межею бідності, відповідно до класифікації Світового банку.

2024 року Світовий банк підрахував, що в Україні близько третини населення — 29% або 9 мільйонів громадян — живуть у бідності. Порівняно з 2020 роком ця цифра зросла на 1,8 мільйона громадян.

А в МВФ повідомили, що масовані ракетні й повітряні удари, яких завдає терористична російська армія по українській мирній інфраструктурі, можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

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