Трагедія в пологовому: шестирічна дитина "вбила" новонародженого

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На півночі Франції у місті Лілль трагічно загинула п’ятиденна дівчинка на ім’’я Зайнеб-Кассандра після того, як, ймовірно, була скинута з ліжечка шестирічним хлопчиком, якого залишили без нагляду в палаті новонароджених. Про це повідомили французькі ЗМІ з посиланням на прокуратуру та свідків подій.

Про це пише Daily Mail.

Трагедія сталася 11 липня в лікарні Jeanne-de-Flandre. Немовля, яке народилося на шість тижнів раніше терміну шляхом кесаревого розтину, перебувало у відділенні інтенсивного нагляду. Медики двічі проводили реанімацію, але 16 липня дівчинка померла, пробувши кілька днів на апаратах життєзабезпечення.

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За даними прокуратури Лілля, офіційною причиною смерті є травма голови, «сумісна з падінням з висоти на підлогу». Свідки повідомили, що хлопчик, який не є родичем дитини, був помічений біля її ліжечка, стоячи на стільці. Імовірно, він витягнув дівчинку з ліжка і впустив.

Інша пацієнтка пологового будинку, Дельфін, яка щойно народила, першою виявила дитину на підлозі — вона прибігла на гучний звук. За її словами, хлопчик кілька днів бігав відділенням без супроводу дорослих, торкався інших немовлят та заходив у чужі палати.

«Він уже одного разу торкнувся дитини у візочку. Його мама теж була пацієнткою й не могла за ним наглядати», — розповіла жінка.

Родина ігнорувала попередження

Кузина батька загиблої дитини, Каріма, стверджує, що персонал попереджали про «незвичну поведінку» хлопчика. За її словами, ще напередодні дівчинку знайшли без підгузка, мокру та з ознаками переохолодження. Хлопчик називав Зайнеб «своєю лялькою» та постійно цікавився нею.

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Бабуся Зайнеб розповіла, що батько хлопчика щодня залишав його у відділенні з 7 ранку до 8 вечора, не маючи змоги доглядати за ним. Медперсонал, за словами жінки, відчував занепокоєння, проте не вжив належних заходів.

«Одного разу він намагався витягнути Зайнеб за підгузок — саме тоді, мабуть, вона й упала», — каже бабуся.

23-річний батько дівчинки, Мохамед-Хамза, заявив, що не звинувачує хлопчика або його матір, однак шокований байдужістю лікарні. «Шестирічна дитина не може відповідати за такі речі. Але де був персонал? Хто стежив за безпекою?» — сказав він журналістам.

Сім’я не подала офіційної скарги, але налаштована добиватися справедливості. Мати дівчинки перебуває у важкому психологічному стані — лише після наполягань рідних лікарня погодилася надати їй психологічну допомогу.

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Почато розслідування

Місцева поліція відкрила кримінальне провадження, паралельно лікарня ініціювала внутрішнє службове розслідування. Адміністрація шпиталю назвала трагедію «надзвичайним та глибоко трагічним інцидентом, який не пов’язаний із процесом лікування».

У клініці вже оголосили про обмеження відвідування в неонатальних палатах як тимчасовий запобіжний захід.

«Це не поверне мені доньку, — сказав батько Зайнеб, — але ми хочемо знати, хто і де припустився помилки. І ми добиватимемось, щоб винні були покарані».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині мати вбила свою 9-місячну доньку під час нервового зриву через плач дитини. Спочатку жінка заявила про раптову смерть, але поліція встановила удушення.

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