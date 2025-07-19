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Трагедия в роддоме: шестилетний ребенок "убил" новорожденного
Пятидневная девочка умерла от тяжелой травмы головы.
На севере Франции в городе Лилль трагически погибла пятидневная девочка по имени Зайнеб-Кассандра после того, как, вероятно, была сброшена с кроватки шестилетним мальчиком, которого оставили без присмотра в палате новорожденных. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на прокуратуру и свидетелей событий.
Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла 11 июля в больнице Jeanne-de-Flandre. Младенец, который родился на шесть недель раньше срока путем кесарева сечения, находился в отделении интенсивного наблюдения. Медики дважды проводили реанимацию, но 16 июля девочка умерла, пробыв несколько дней на аппаратах жизнеобеспечения.
По данным прокуратуры Лилля, официальной причиной смерти является травма головы, «совместимая с падением с высоты на пол». Свидетели сообщили, что мальчик, который не является родственником ребенка, был замечен возле ее кроватки, стоя на стуле. Предположительно, он вытащил девочку из кровати и уронил.
Другая пациентка роддома, Дельфин, которая только что родила, первой обнаружила ребенка на полу — она прибежала на громкий звук. По ее словам, мальчик несколько дней бегал по отделению без сопровождения взрослых, касался других младенцев и заходил в чужие палаты.
«Он уже однажды коснулся ребенка в коляске. Его мама тоже была пациенткой и не могла за ним присматривать», — рассказала женщина.
Семья игнорировала предупреждения
Кузина отца погибшего ребенка, Карима, утверждает, что персонал предупреждали о «необычном поведении» мальчика. По ее словам, еще накануне девочку нашли без подгузника, мокрую и с признаками переохлаждения. Мальчик называл Зайнеб «своей куклой» и постоянно интересовался ею.
Бабушка Зайнеб рассказала, что отец мальчика ежедневно оставлял его в отделении с 7 утра до 8 вечера, не имея возможности ухаживать за ним. Медперсонал, по словам женщины, чувствовал беспокойство, однако не принял надлежащих мер.
«Однажды он пытался вытащить Зайнеб за подгузник — именно тогда, видимо, она и упала», — говорит бабушка.
23-летний отец девочки, Мохамед-Хамза, заявил, что не обвиняет мальчика или его мать, однако шокирован равнодушием больницы. «Шестилетний ребенок не может отвечать за такие вещи. Но где был персонал? Кто следил за безопасностью?» — сказал он журналистам.
Семья не подала официальной жалобы, но настроена добиваться справедливости. Мать девочки находится в тяжелом психологическом состоянии — только после настояний родных больница согласилась оказать ей психологическую помощь.
Начато расследование
Местная полиция открыла уголовное производство, параллельно больница инициировала внутреннее служебное расследование. Администрация госпиталя назвала трагедию «чрезвычайным и глубоко трагическим инцидентом, который не связан с процессом лечения».
В клинике уже объявили об ограничении посещения в неонатальных палатах в качестве временной меры пресечения.
«Это не вернет мне дочь, — сказал отец Зайнеб, — но мы хотим знать, кто и где допустил ошибку. И мы будем добиваться, чтобы виновные были наказаны».
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области мать убила свою 9-месячную дочьво время нервного срыва из-за плача ребенка. Сначала женщина заявила о внезапной смерти, но полиция установила удушение.