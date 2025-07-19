Россия готовится к решающей битве: может ли Украина пойти в наступление

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

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Летом армия РФ усилила свое наступление на востоке и в Сумской области. Сейчас Украина не может пойти в наступление, потому что РФ преобладает многочисленно по силам и средствам.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

«Для того чтобы совершать наступательные действия, мы должны, во-первых, лишить противника возможности штурмовать на отдельных отрезках фронта. Для того чтобы поставить противника в позицию обороны, нам нужно ракетное вооружение, БпЛА. Нужно бить по стратегически важным предприятиям РФ», — считает он.

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По мнению военного, «при текущем положении дел с имеющимся вооружением мы максимально эффективно обороняемся».

Напомним, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украине следует переходить в наступление на фронте.

Издание Axios написало, что Трамп планирует передать Украине наступательное оружие, в частности, ракеты большой дальности, способные поражать цели даже в Москве.

Вечером, 14 июля, президент США сделал свое громкое заявление о достижении мира в Украине. Для того чтобы его достичь, он дал России 50 дней.

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Представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что 50 дней — «это очень долгий срок» тогда, когда все видят, что «Россия ежедневно убивает мирных жителей».

В этом контексте сразу упоминается информация, распространенная американским изданием Axios, о том, что Путин в начале июля якобы заявил Трампу о намерении оккупировать полностью четыре украинских области (Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую) за 60 дней, то есть до начала сентября.