Украина сможет перейти в наступление: генерал Кривонос назвал условие

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос / © скриншот с видео

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Украина сможет перейти в наступление, если США предоставят достаточно оружия и военной техники, включая самолеты и дальнобойные ракеты.

Об этом заявил первый заместитель командующего Сил спецопераций, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в интервью «Новости.LIVE».

«Наступление – это мощный вид и тактики, и стратегии. Но он зависит от некоторых факторов», – объяснил Кривонос.

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По его словам, чтобы остановить врага и обескровить его резервы, Украина должна иметь резервы, способные достичь преимущества на определенных участках.

«Если Соединенные Штаты отдадут хотя бы 5% от количества своей авиации на уровне американских F-16 пятого поколения, то мы будем иметь достаточно серьезное преимущество в воздухе», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что для закрытия вопроса с российскими ракетными ударами достаточно «хотя бы 3% того количества Patriot, которое есть на территории Соединенных Штатов».

«Если американцы нам передадут еще определенное количество крылатых ракет типа „Tomahawk“, но это не 20 и не 30 ракет, вопрос стоит хотя бы 200-300, то тогда вопрос напрямую поднимается [по возможности наступления — ред.]», — отметил Кривонос.

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Он также подчеркнул, что предоставление ракет ATACMS и других авиационных боеприпасов позволит достаточно серьезно разрушить способность России как производить оружие, так и обороняться.

Напомним, Свириденко подтвердила подготовку нового соглашения между Украиной и США . В Вашингтоне планируют инвестировать в производство дронов в Украине и закупать украинские БПЛА.