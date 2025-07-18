НАТО к этому не готова: ВСУ предупредили о серьезной угрозе

НАТО

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Ни одна страна НАТО не готова защитить свои города от ежедневных массированных атак ударных беспилотников.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене.

По словам Бровди, Россия ежедневно атакует Украину сотнями дронов-камикадзе, и такой уровень угрозы не выдержала бы ни одна из стран Альянса.

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«Я не знаю, какая из стран-членов НАТО способна защитить какой-то конкретный свой город, принимая семь дней в неделю 200–300 „шахедов“ без остановки. Поэтому ваши национальные безопасности требуют оперативного пересмотра», — подчеркнул командующий.

Он также обратил внимание, что современные дроновые технологии стали дешевыми и доступными даже небольшим террористическим группировкам. По его словам, если 100 террористов будут располагать боевыми дронами, они способны дестабилизировать любое государство.

Бровди подчеркнул, что Украина уже приобретает критически важный опыт в войне нового типа — дроновой, и он должен стать основой для общей стратегии с партнерами.

«Наша общая с партнерами борьба — в наших общих интересах», — резюмировал он.

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Напомним, украинские инженеры создали уникальные высокоскоростные дроны-перехватчики, не имеющие аналогов в мире. Эта инновационная технология уже активно используется на фронте и демонстрирует высокую эффективность в уничтожении враждебных беспилотников.

Первые модели таких дронов появились еще в 2023 году, а уже в 2024 разработка перешла к массовому использованию. Перехватчики успешно уничтожают даже дроны-камикадзе типа «Shahed», которые продолжают угрожать гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

По словам специалистов, эти дроны не только технически эффективны, но и экономически целесообразны, они стали одним из самых результативных инструментов противодействия беспилотным угрозам на поле боя.