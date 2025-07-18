В ВСУ рассказали, когда может закончиться война: подробности

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Российско-украинская война будет продолжаться минимум до конца года. В то же время военные делают ставку на новую концепцию обороны — вместо пехоты на фронте появятся наземные дроны.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

В ходе международной конференции LANDEURO в немецком Висбадене Роберт Бровди заявил, что Вооруженные силы Украины не ожидают завершения войны ни завтра, ни до конца 2025 года. Причиной этого он назвал три ключевых фактора: преимущество России в живой силе, массовое применение дронов-камикадзе типа «шахед» и ограниченные человеческие ресурсы Украины.

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«Путин направляет больше пехоты, чем мы можем уничтожить. Он нашел дешевое и эффективное оружие — дроны. А в Украине все, кто хотел воевать, уже на фронте», — объяснил командующий СБС.

По словам Бровди, украинская армия делает ставку не только на оборону, но и на инновационные подходы к ведению боевых действий. Вместо развертывания новых волн мобилизации планируется использование наземных боевых дронов, которые могут частично заменить пехоту.

Ключевым элементом новой оборонной стратегии должна стать так называемая «стена дронов» — многослойная эшелонированная система защиты, которая исключит возможность продвижения вражеских сил и ударных БПЛА.

«Эта стена будет выше Китайской и остановит все, что летит в нашу сторону. И мы его уже строим», — подчеркнул Бровди.

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Несмотря на пессимистический прогноз сроков завершения войны, в ВСУ отмечают: украинские военные не останавливаются в развитии и ищут эффективные средства для защиты государства. Командующий призвал международных партнеров поддерживать технологическое переоснащение армии, ведь война будущего — это не только солдаты, но и алгоритмы, сенсоры и искусственный интеллект.

Напомним, Россия временно снизила интенсивность воздушных атак дронами по Украине — это позволило ей накопить около 200 «Шахедов» и «обманок» для новой волны ударов.

Россия использует приблизительно 140 дронов в день — это на 30 меньше, чем в предыдущие недели. Такая пауза, вероятно, связана с приездом в Украину Специального представителя США Кита Келлога.

В то же время, РФ использует этот период для пополнения запасов, которые могут быть задействованы в ближайшем будущем. Среди потенциальных целей новых атак — Киев и другие крупные регионы страны.

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