Как быстро охладить суп в кастрюле без холодильника

Вы приготовили целую кастрюлю душистого супа и вот беда – он еще не остыл, но нужно ставить его в холодильник, чтобы не прокис. Как быстро охладить блюдо в такой ситуации? Или все же можно поставить его в холодильник горячим? Разбираемся.

Почему нельзя ставить горячий суп в кастрюле в холодильник

Можно привести три причины, почему так делать не следует:

через большой и горячий объект в холодильнике поднимется температура и станет выше комнатной. Возвращаться к своей привычной, низкой, он будет очень долго (около 5-6 часов), что может стать причиной поломки техники и порчи хранящихся там продуктов;

стеклянные полки холодильника не отличаются высокой теплопроводностью, поэтому если они изготовлены из некачественного материала, то могут треснуть, когда на них поставить горячую кастрюлю;

суп горячий, поэтому он будет испаряться в холодильнике, а затем осядет на стенках как иней, что опять-таки может привести к поломке и снизить эффективность работы техники.

Можно ли оставлять горячий суп на ночь не в холодильнике? Делать так не рекомендовано, ведь блюдо просто прокиснет и испортится. Также интересно, спустя сколько времени можно ставить суп в холодильник? Как только жидкость станет теплой и вы можете без проблем держаться за кастрюлю (не за ручки) голыми руками, можете ставить блюдо в камеру.

Как быстро охладить суп

Если у вас нет времени ждать, чтобы суп остыл, можно попробовать следующие проверенные способы:

Скупайте кастрюлю в холодной воде – с помощью "ледяной" ванны можно быстро остудить кастрюлю супа за час до комнатной температуры, когда ее уже можно будет убрать в холодильник. Просто заткните ливень в кухонной раковине, наберите ледяной воды и поставьте на дно любую невысокую жаропрочную посуду вверх дном (чтобы раковина не пострадала от высокой температуры). А затем поставьте сверху саму кастрюлю с супом. Чтобы жидкость быстрее охладилась, ее нужно периодически помешивать. По возможности в раковину можно добавить лед. Разделите суп на разные части – если разлить весь суп в небольшие контейнеры, мисочки и кастрюльки, а затем поставить всю посуду на столе, то жидкость остынет гораздо быстрее. Можно поставить вентилятор напротив посуды. Как только от тарелок перестанет уходить пар, можно слить суп обратно в кастрюлю и поставить в холодильник. Для охлаждения нужно 1-1,5 часа. Выставьте суп на балкон (подходит только для зимнего периода) – не забудьте подложить под кастрюлю любой жаростойкий сосуд наверх дном, чтобы не испортить пол. Скорость охлаждения будет зависеть от температуры воздуха на балконе. Разбавьте суп – этот способ следует применять только в том случае, если вы уверены, что на вкус блюда разбавление никак не повлияет. Разбавлять нужно не водой, а кубиками льда, чтобы было эффективнее. На каждый литр супа нужно 3-4 кубика. Тщательно перемешайте жидкость. Если у вас есть многоразовые кубики льда, можно ими воспользоваться. Но их нужно брать больше – они охлаждают менее эффективно.

Чтобы блюдо не испортилось, рекомендуется выбирать способ охлаждения, который требует не более 2-3 часов. После этого кастрюлю можно убрать в холодильник и не переживать за исправность техники.

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