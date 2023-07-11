Как промыть рис, чтобы он получился вкусным и рассыпчатым: это очень быстро

Рис промывают не только для того, чтобы избавить крупу от мусора, но и для уборки лишнего крахмала. Именно через него рис склеивается и в процессе варки превращается в кашу.

Рис промывают в холодной воде, пока жидкость не станет полностью прозрачной. Это достаточно длительная процедура. Но можно сэкономить свое время, если попробовать один простой и быстрый способ.

Опытные кулинары называют рис достаточно капризной крупой, ведь из-за чрезмерного количества крахмала во время приготовления она выходит далеко не у всех. Чтобы получить идеальный результат, нужно предварительно промывать рис от 20 до 25 раз в воде. Это дискомфортно для рук.

Но чтобы убрать лишний крахмал из риса, его можно залить простой альтернативой — собственно приготовленным раствором. Возьмите один литр теплой воды (температура около 60 градусов) растворите одну столовую ложку соли. Залейте рис раствором и оставьте на 40–60 минут.

После этого только один раз прополосните крупу в прохладной воде и можете приступать к приготовлению любого блюда. Благодаря такой простой процедуре рис всегда получается рассыпчатым и вкусным.

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