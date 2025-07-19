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- Украина
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В Одессе раздался ряд взрывов
Россияне традиционно атакуют ночью украинские города беспилотниками.
В ночь на 19 июля 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов .
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы!", - говорится в сообщении.
Также мониторинговые каналы информируют, что в Одессу двигается более 20 российских дронов.
В воздушном пространстве Украины находится около 60 российских беспилотников согласно информации мониторинговых каналов.
Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия
В настоящее время воздушная тревога продолжается.