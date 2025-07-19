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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе раздался ряд взрывов

Россияне традиционно атакуют ночью украинские города беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 19 июля 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов .

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы!", - говорится в сообщении.

Также мониторинговые каналы информируют, что в Одессу двигается более 20 российских дронов.

В воздушном пространстве Украины находится около 60 российских беспилотников согласно информации мониторинговых каналов.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

В настоящее время воздушная тревога продолжается.

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