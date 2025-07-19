Под Москвой раздавались взрывы: пожар возле аэропорта "Домодедово" (видео)

Пожар возле аэропорта "Домодедово" в Подмосковье. / © из соцсетей

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Вечером в пятницу, 18 июля, в Подмосковье возле столичного аэропорта «Домодедово» возник пожар после громких взрывов.

Видео с места публикуют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что «что-то упало в поле и взорвалось».

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На опубликованных кадрах видно, что горит что-то похожее на обломки.

Дата публикации 23:47, 18.07.25 Количество просмотров 23 Под Москвой после взрывов возник пожар возле аэропорта "Домодедово"

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту, объявив план «Ковер» из-за угрозы беспилотников.

В официальном сообщении говорилось об «обеспечении безопасности полетов».

По данным Flightradar, борта облетают закрытую зону над «Домодедово».

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Онлайн-табло аэропорта свидетельствует, что было задержано по меньшей мере пять рейсов.

Напомним, в ночь на 17 июля украинские дроны атаковали российский химзавод в Тульской области, который производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.