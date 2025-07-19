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Под Москвой раздавались взрывы: пожар возле аэропорта "Домодедово" (видео)
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту из-за угрозы безопасности полетов.
Вечером в пятницу, 18 июля, в Подмосковье возле столичного аэропорта «Домодедово» возник пожар после громких взрывов.
Видео с места публикуют местные Telegram-каналы.
Очевидцы сообщают, что «что-то упало в поле и взорвалось».
На опубликованных кадрах видно, что горит что-то похожее на обломки.
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту, объявив план «Ковер» из-за угрозы беспилотников.
В официальном сообщении говорилось об «обеспечении безопасности полетов».
По данным Flightradar, борта облетают закрытую зону над «Домодедово».
Онлайн-табло аэропорта свидетельствует, что было задержано по меньшей мере пять рейсов.
Напомним, в ночь на 17 июля украинские дроны атаковали российский химзавод в Тульской области, который производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.