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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Под Москвой раздавались взрывы: пожар возле аэропорта "Домодедово" (видео)

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту из-за угрозы безопасности полетов.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожар возле Домодедово

Пожар возле аэропорта "Домодедово" в Подмосковье. / © из соцсетей

Вечером в пятницу, 18 июля, в Подмосковье возле столичного аэропорта «Домодедово» возник пожар после громких взрывов.

Видео с места публикуют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что «что-то упало в поле и взорвалось».

На опубликованных кадрах видно, что горит что-то похожее на обломки.

Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту, объявив план «Ковер» из-за угрозы беспилотников.

В официальном сообщении говорилось об «обеспечении безопасности полетов».

По данным Flightradar, борта облетают закрытую зону над «Домодедово».

Онлайн-табло аэропорта свидетельствует, что было задержано по меньшей мере пять рейсов.

Напомним, в ночь на 17 июля украинские дроны атаковали российский химзавод в Тульской области, который производит аммиак, метанол и карбамид — ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.

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