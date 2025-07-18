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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Худшее место в самолете: стюардесса рассказала где лучше не садиться

Британская стюардесса рассказала, как выбор места, еда и сон влияют на джетлаг после перелетов.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Самолет

Самолет

Бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс рассказала, почему пассажирам не следует выбирать места в хвостовой части самолета.

Об этом пишет The Sun.

«Лучше всего избегать мест у камбуза и в задней части самолета. Там обычно самое шумное, что мешает уснуть — особенно во время ночных рейсов», — говорит эксперт.

Чтобы уменьшить влияние смены часовых поясов, Джейн советует переводить часы на время назначения еще до прилета, избегать ночных рейсов, а также заранее адаптировать режим сна и питания. Она подчеркивает: «Это значительно облегчит акклиматизацию по прибытии».

Также не стоит употреблять алкоголь или кофеин до и во время полета, ведь это обезвоживает организм и нарушает сон.

«Может возникнуть соблазн выпить, особенно если напитки входят в стоимость билета. Но лучше избегать этого», — добавляет Хоукс.

И еще один совет — не строить много планов сразу по прилету. Если очень хочется вздремнуть, то не дольше 30 минут, чтобы не сбить биоритмы еще больше.

Напомним, ранее мы писали, о 7 простых, но эффективных советах, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.

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