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Худшее место в самолете: стюардесса рассказала где лучше не садиться
Британская стюардесса рассказала, как выбор места, еда и сон влияют на джетлаг после перелетов.
Бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс рассказала, почему пассажирам не следует выбирать места в хвостовой части самолета.
Об этом пишет The Sun.
«Лучше всего избегать мест у камбуза и в задней части самолета. Там обычно самое шумное, что мешает уснуть — особенно во время ночных рейсов», — говорит эксперт.
Чтобы уменьшить влияние смены часовых поясов, Джейн советует переводить часы на время назначения еще до прилета, избегать ночных рейсов, а также заранее адаптировать режим сна и питания. Она подчеркивает: «Это значительно облегчит акклиматизацию по прибытии».
Также не стоит употреблять алкоголь или кофеин до и во время полета, ведь это обезвоживает организм и нарушает сон.
«Может возникнуть соблазн выпить, особенно если напитки входят в стоимость билета. Но лучше избегать этого», — добавляет Хоукс.
И еще один совет — не строить много планов сразу по прилету. Если очень хочется вздремнуть, то не дольше 30 минут, чтобы не сбить биоритмы еще больше.
Напомним, ранее мы писали, о 7 простых, но эффективных советах, которые сделают любое путешествие более комфортным, дешевым и безопасным.