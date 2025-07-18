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Найгірше місце в літаку: стюардеса розповіла де краще не сідати
Британська стюардеса розповіла, як вибір місця, їжа та сон впливають на джетлаг після перельотів.
Колишня стюардеса British Airways Джейн Хоукс розповіла, чому пасажирам не слід обирати місця у хвостовій частині літака. Її порада не пов’язана з безпекою, а зі зниженням рівня джетлагу після перельоту.
Про це пише The Sun.
«Найкраще уникати місць біля камбуза й у задній частині літака. Там зазвичай найгаласливіше, що заважає заснути — особливо під час нічних рейсів», — каже експертка.
Щоб зменшити вплив зміни часових поясів, Джейн радить переводити годинник на час пункту призначення ще до прильоту, уникати нічних рейсів, а також заздалегідь адаптувати режим сну й харчування. Вона підкреслює: «Це значно полегшить акліматизацію після прибуття».
Також не варто вживати алкоголь чи кофеїн до та під час польоту, адже це зневоднює організм і порушує сон.
«Може виникнути спокуса випити, особливо якщо напої входять у вартість квитка. Але краще цього уникати», — додає Хоукс.
І ще одна порада — не будувати багато планів одразу після прильоту. Якщо дуже хочеться подрімати, то не довше 30 хвилин, аби не збити біоритми ще більше.
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