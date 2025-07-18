Найгірше місце в літаку: стюардеса розповіла де краще не сідати

Літак

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Колишня стюардеса British Airways Джейн Хоукс розповіла, чому пасажирам не слід обирати місця у хвостовій частині літака. Її порада не пов’язана з безпекою, а зі зниженням рівня джетлагу після перельоту.

Про це пише The Sun.

«Найкраще уникати місць біля камбуза й у задній частині літака. Там зазвичай найгаласливіше, що заважає заснути — особливо під час нічних рейсів», — каже експертка.

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Щоб зменшити вплив зміни часових поясів, Джейн радить переводити годинник на час пункту призначення ще до прильоту, уникати нічних рейсів, а також заздалегідь адаптувати режим сну й харчування. Вона підкреслює: «Це значно полегшить акліматизацію після прибуття».

Також не варто вживати алкоголь чи кофеїн до та під час польоту, адже це зневоднює організм і порушує сон.

«Може виникнути спокуса випити, особливо якщо напої входять у вартість квитка. Але краще цього уникати», — додає Хоукс.

І ще одна порада — не будувати багато планів одразу після прильоту. Якщо дуже хочеться подрімати, то не довше 30 хвилин, аби не збити біоритми ще більше.

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