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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Атаки по Києву: чи відновлюють будинки, які постраждали від обстрілів

У Києві поки ще не відновлюють будинки, які постраждали від обстрілів.

Автор публікації
Ірина Кондрачук
Наслідки атаки по Києву 17 червня

Наслідки атаки по Києву 17 червня / © Associated Press

У ніч на 17 червня російська балістична ракета прошила під’їзд багатоповерхівки у Києві Через що сьомий із восьми під’їздів — склався. З-під завалів надзвичайники дістали тіла 23 людей. Зруйнований під’їзд, найімовірніше, відбудують.

Без газу на столичній Солом’янці стоять ще десятки будинків. Цей район тепер найчастіше у Києві потерпає від повітряних атак.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Щоб врятувати дітей від прильотів по Києву — Альона Ярошевська відвезла їх до матері на Сумщину. Тієї ж ночі 4 липня у її під’їзд влетів російський «Шахед». Квартира Альони — на четвертому. Без вікон та газу. Але вона і сусіди ще з двох квартир — у поруйнованому під’їзді зостаються жити.

Пенсіонер Михайло Гарбузов показує зруйноване житло на третьому поверсі. Цю квартиру він придбав для сім’ї сина. Щоб жили поруч — в одному під’їзді. Син нині на фронті. На момент влучання вдома були невістка з онукою — жінка відбулася переломом носа, дитина — гематомами і шоком.

Удар «Шахеда» прийшовся у торцеву стіну однокімнатної квартири, яку орендував Вадим.

«Влетів „Шахед“ в квартиру, прямим попаданням. Вбило кота. Всьо», — каже Вадим Ільченко.

Чоловік встиг вибігти з помешкання за кілька хвилин до влучання. На бодай якесь відшкодування — Вадим не розраховує. Він — лише орендар. Решта постраждалих подали заявки на разову допомогу від міста та на «єВідновлення».

Злива посеред будинку — це вже кадри киян, які мешкають у кількох кварталах звідси. У Відрадному від вибухової хвилі постраждали одразу шість двоповерхових будинків. Вони тут стоять ще з 50-х років минулого століття. Усі з дерев’яними перекриттями. По квартирі Лідії, що під дахом, розставлені відра. У сусідки Людмили — ситуація ще гірша. Підлога, килим, меблі — у воді.

Тієї ж страшної ночі, 4 липня, вибуховою хвилею тут пошкодило всі дахи двоповерхівок, що стоять одна біля одної. 48 родин не знають, як і де жити далі.

«Ми не просимо поремонтувати нам в квартирах. зробити євроремонт. Ми не про це просимо. Ми просимо накрити нам дахи», — каже власниця квартири Вікторія Родзієвська.

Поволі, але покрівлі таки почали ремонтувати. Вдруге за два тижні — свою робочу зміну тут відбувають комунальники з лівого берега. Їхні колеги із Солом’янки, кажуть, роз’їхалися по інших адресах.

Всього у Солом’янському районі пошкоджений кожен десятий дім. А це — понад тисячу житлових будинків, — пояснює голова РДА.

«Якщо ми йдемо по повній процедурі, як повинно відбуватися відновлення пошкоджених будинків. Це довгий шлях, який займає декілька місяців, а то навіть і півроку, і більше. А у людей даху над головою вже немає зараз. Тому ми зараз беремо матеріали з матеріального резерву міста Києва, оперативно доставляємо на більш пошкоджені об’єкти. І своїми силами, силами районів і людей намагаємося в найкоротші терміни відновити дах, покрівлю, вікна», — каже Солом’янської РДА Сергій Мовенко.

Серед постраждалих будинків — понад півсотню із дірками в дахах. За місяць накрити вдалося 13 із них. Швидше, пояснює голова РДА, вдається наводити лад там, де допомагають мешканці постраждалих будинків.

Ця і ще три сусідні п’ятиповерхівки об’єдналися місяць тому, коли зосталася без дахів, вікон і з решетованими стінами через російські ракети, начинені касетними боєприпасами.

Мешканці пошкоджених будинків там, де можуть — почали відновлювати квартири самотужки. У дворі тут досі подекуди розбите скло та будівельне сміття. На фасаді ще мають відновити водостічні жолоби. У пріоритеті, каже начальник ЖЕДу — закрити решту дахів.

Комісія з «єВідновлення» ще має обстежити 1300 квартир лише в цьому районі. Це щонайменше півсотні помешкань у день. У списках і п’ятиповерхівка — роз’ятрена після удару «Шахеда». За місяць у РДА очікують на висновок інструментальної експертизи по ній.

Восени розглянуть й подачу газу на будинок. І до двоповерхових дерев’яних будинків, ймовірно, що теж. Та найбільша проблема, зізнаються постраждалі, у всіх трьох випадках — це відсутність роз’яснень і зрозумілої дорожньої карти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НОВИНИ! ПІДСУМКИ 18 ЛИПНЯ. ЄС жахнув РФ, а дісталося і Китаю. УСИК поставив Лондон НА ВУХА

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