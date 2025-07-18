НАТО до цього не готове: ЗСУ попередили про серйозну загрозу

НАТО

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Наразі жодна країна НАТО не готова захистити свої міста від щоденних масованих атак ударних безпілотників.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді під час міжнародної конференції LANDEURO у німецькому Вісбадені.

За словами Бровді, Росія щодня атакує Україну сотнями дронів-камікадзе, і такий рівень загрози не витримала б жодна з країн Альянсу.

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«Я не знаю, яка з країн — членів НАТО — спроможна захистити якесь конкретне своє місто, приймаючи сім днів на тиждень 200–300 „шахедів“ без зупинки. Тому ваші національні безпеки вимагають оперативного перегляду», — наголосив командувач.

Він також звернув увагу, що сучасні дронові технології стали дешевими й доступними навіть для невеликих терористичних угруповань. За його словами, якщо 100 терористів матимуть у розпорядженні бойові дрони, вони здатні дестабілізувати будь-яку державу.

Бровді підкреслив, що Україна вже набуває критично важливого досвіду у війні нового типу — дроновій, і він має стати основою для спільної стратегії з партнерами.

«Наша спільна з партнерами боротьба — у наших спільних інтересах», — резюмував він.

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Нагадаємо, українські інженери створили унікальні високошвидкісні дрони-перехоплювачі, які не мають аналогів у світі. Ця інноваційна технологія вже активно застосовується на фронті та демонструє високу ефективність у знищенні ворожих безпілотників.

Перші моделі таких дронів з’явилися ще у 2023 році, а вже у 2024-му розробка перейшла до масового використання. Наразі перехоплювачі успішно знищують навіть дрони-камікадзе типу «Shahed», які продовжують загрожувати цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

За словами фахівців, ці дрони не лише технічно ефективні, а й економічно доцільні — вони стали одним з найрезультативніших інструментів протидії безпілотним загрозам на полі бою.