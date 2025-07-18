На Закарпатті затримали чоловіка, через якого обурився Орбан

Затриманий за підпал церкви на Закарпатті / © Національна поліція Закарпатської області

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На Закарпатті поліцейські розшукали та затримали чоловіка, причетного до підпалу греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці. На місці злочину він залишив провокативний напис, який викликав обурення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області, опублікувавши фото затриманого.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції отримали відомості, що свідчать про причетність до скоєння злочину 28-річного жителя села Паладь-Комарівці.

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Його дії кваліфікували за ч.1 ст.161 та ч.2 ст.194 ККУ, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинення злочину. Слідство триває.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті невідомі підпалили церкву і залишили ксенофобський напис з погрозами угорцям. На фото, яке опублікував угорський прем’єр, було видно, що на будівлі написано «Мадярів на ножі».

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації наголосили, що інцидент у селі Паладь-Комарівці на Закарпатті використовують російські пропагандисти для розпалювання міжетнічної ворожнечі та просування наративу про «утиски угорців» в Україні.

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