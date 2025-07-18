ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
890
Час на прочитання
2 хв

Україна створила унікальну зброю: такого в світі більше ніде нема

Це прорив: в Україні створили систему перехоплення дронів, аналогів якій не існує у світі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дрон

Дрон / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські інженери розробили високошвидкісні дрони-перехоплювачі, аналогів яким немає у світі. Ці технології вже масово застосовуються на фронті та демонструють високу ефективність у знищенні ворожих БПЛА.

Про це в ефірі телемарафону розповів співзасновник групи компаній DroneUA Валерій Романенко.

За його словами, перші зразки дронів-перехоплювачів з’явилися ще у 2023 році, а вже в 2024-му технологія стала масовою.

«Вони почали ефективно знищувати ворожу розвідувальну безпілотну авіацію на півдні та сході, через що значно зменшилась кількість атак дронів-камікадзе на цивільних у Херсоні», — повідомив Романенко.

Нині ці пристрої перехоплюють навіть «шахеди», що досі залишаються серйозною загрозою для мирного населення та критичної інфраструктури. Фахівець також наголосив, що з економічного боку це якісний і вигідний інструмент, який уже довів свою ефективність на полі бою.

«Ця технологія — авторська розробка України. Ніде у світі такого працюючого рішення не існує. Ми створили з нуля новий рівень ППО», — підкреслив Романенко.

Це ще один доказ технологічної переваги України у сучасній війні, де дрони відіграють ключову роль не лише в атаках, а й у захисті.

Нагадаємо, Росія тимчасово знизила інтенсивність повітряних атак по Україні, що дозволило їй накопичити близько 200 ударних дронів типу «Шахед» і дронів-обманок для майбутньої хвилі ударів.

За оцінками експертів, наразі РФ запускає приблизно 140 безпілотників на добу — це на 30 одиниць менше, ніж у попередні тижні. Причиною такої паузи, ймовірно, є візит до України спеціального представника США Кіта Келлога.

У цей час російська армія продовжує накопичення дронів, які, за прогнозами, можуть бути використані найближчим часом. Ймовірні цілі — Київ та інші великі міста України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie