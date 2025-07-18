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Україна створила унікальну зброю: такого в світі більше ніде нема
Це прорив: в Україні створили систему перехоплення дронів, аналогів якій не існує у світі.
Українські інженери розробили високошвидкісні дрони-перехоплювачі, аналогів яким немає у світі. Ці технології вже масово застосовуються на фронті та демонструють високу ефективність у знищенні ворожих БПЛА.
Про це в ефірі телемарафону розповів співзасновник групи компаній DroneUA Валерій Романенко.
За його словами, перші зразки дронів-перехоплювачів з’явилися ще у 2023 році, а вже в 2024-му технологія стала масовою.
«Вони почали ефективно знищувати ворожу розвідувальну безпілотну авіацію на півдні та сході, через що значно зменшилась кількість атак дронів-камікадзе на цивільних у Херсоні», — повідомив Романенко.
Нині ці пристрої перехоплюють навіть «шахеди», що досі залишаються серйозною загрозою для мирного населення та критичної інфраструктури. Фахівець також наголосив, що з економічного боку це якісний і вигідний інструмент, який уже довів свою ефективність на полі бою.
«Ця технологія — авторська розробка України. Ніде у світі такого працюючого рішення не існує. Ми створили з нуля новий рівень ППО», — підкреслив Романенко.
Це ще один доказ технологічної переваги України у сучасній війні, де дрони відіграють ключову роль не лише в атаках, а й у захисті.
Нагадаємо, Росія тимчасово знизила інтенсивність повітряних атак по Україні, що дозволило їй накопичити близько 200 ударних дронів типу «Шахед» і дронів-обманок для майбутньої хвилі ударів.
За оцінками експертів, наразі РФ запускає приблизно 140 безпілотників на добу — це на 30 одиниць менше, ніж у попередні тижні. Причиною такої паузи, ймовірно, є візит до України спеціального представника США Кіта Келлога.
У цей час російська армія продовжує накопичення дронів, які, за прогнозами, можуть бути використані найближчим часом. Ймовірні цілі — Київ та інші великі міста України.