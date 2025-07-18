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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ нарощує атаки на енергетику та транспорт Європи: що відомо

Росія різко посилила гібридні атаки на Європу після вторгнення до України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
РФ нарощує атаки на енергетику та транспорт Європи

РФ нарощує атаки на енергетику і транспорт Європи / © Associated Press

Кількість гібридних атак Росії на європейські країни різко зросла після повномасштабного вторгнення до України. За період від 2014-го до 2024 року зафіксовано понад 200 таких інцидентів, включно з саботажем, дезінформацією, кібератаками та глушінням GPS. Понад 86% цих атак сталися після 2022 року, а лише 2024-го їхня кількість збільшилася вшестеро порівнюючи з попереднім роком.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

Що і хто під прицілом Кремля

Основними мішенями для цих атак є енергетика, транспорт і зв’язок. Від початку 2025 року Росія вже намагалася вплинути на підводні кабелі, об’єкти водопостачання та навіть на повітряні перевезення у країнах Євросоюзу.

«Активність російських агентів має системний характер: у середньому 20 країн щорічно зазнавали нападів 2022–2024 років. Найчастіше атак зазнають держави, які активно підтримують Україну, зокрема Польща, країни Балтії, Фінляндія, Німеччина, Велика Британія та Норвегія», — пишуть у Службі зовнішньої розвідки України.

Головна мета цих операцій — спровокувати внутрішні проблеми у країнах ЄС, щоб послабити європейську солідарність та зменшити підтримку України.

Нагадаємо, важкі літо й осінь 2025 року в Україні прогнозують деякі військові експерти. До масованих обстрілів закликають готуватися мешканців обласних центрів — під ударами можуть опинитися Київ, Дніпро, Львів та інші міста. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія продовжить атаки по Україні, які будуть завдаватися зі «зростальною силою».

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