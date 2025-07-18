ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
987
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі пролунала серія вибухів: що відомо

Мешканців Дніпра закликають перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Вибух і дим

Влада повідомляє про вибухи у Дніпрі / © Getty Images

Ввечері п’ятниці, 18 липня, у Дніпрі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Дніпро. Серія вибухів. Область! Ще перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває», — йдеться у повідомленні.

Водночас журналіст Сергій Стерненко повідомив, що місто перебуває під ударом балістики.

Нагадаємо, в Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie