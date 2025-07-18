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- Війна
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У Дніпрі пролунала серія вибухів: що відомо
Мешканців Дніпра закликають перебувати в укриттях.
Ввечері п’ятниці, 18 липня, у Дніпрі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
«Дніпро. Серія вибухів. Область! Ще перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває», — йдеться у повідомленні.
Водночас журналіст Сергій Стерненко повідомив, що місто перебуває під ударом балістики.
Нагадаємо, в Києві та в низці областей оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.